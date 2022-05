Zaira Nara deslumbra con su belleza natural, la cual cuida diariamente. Es por esto que aprovechó para posar, pero también para darle un consejo a sus 4.8 millones de seguidores en Instagram.

Esta vez, la modelo se sacó varias selfies dentro del auto y con un delicado maquillaje de día. “Solcito en la cara”, escribió para describir el posteo, el cual obtuvo miles de corazones rojos en minutos.

En este post les respondo un poco lo que todas me preguntan por inbox. Gracias a @dradanielamaleh aprendí a cuidarme y a estar mucho más atenta a mi piel, ella me enseñó x ej a no exponerme al sol en los horarios malos y nunca sin protector solar”, siguió.

Zaira Nara deslumbra con su belleza natural. Foto: Instagram/@zaira

Y agregó: “También a chequearme anualmente los lunares de todo el cuerpo (de hecho me fui sacando varios). También me hago limpiezas de cutis cada 15 días”.

“Qué mujer”, “La perfección”, “Qué diosa, bellísima Zaira”, “Vos y el sol son lo más lindo”, “Fuaaa Zaira”, le contestaron.

Cómo se conocieron Zaira Nara y Jakov Von Plessen

Zaira Nara y Jakov Von Plessen se conocieron por amigos en común y el primer encuentro entre ambos fue en un bar. Desde ese momento, no se separaron jamás. Él es ingeniero agrónomo y realiza caminatas en La Patagonia y safaris en África.