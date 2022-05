En medio del escándalo mediático por la separación con Jakob von Plessen, Zaira Nara planeó unas vacaciones con su hermana Wanda. Juntas viajarán a Ibiza en las próximos días para despejar la cabeza, liberar tensiones y pasar un necesario tiempo de mujeres sin parejas ni hijos.

La información la confirmó esta semana Pampito en “Momento D”. Según detalló, la esposa de Mauro Icardi y la modelo disfrutarán de un descanso en julio y será su madre Nora Colosimo quien quedará a cargo de Francesca, Isabella, Benedicto, Constantino, Valentino (hijos de Wanda) y Malaika y Viggo (de Zaira).

Ahora confirmó que Nora viajará en los próximos días a Europa para instalarse allí y empezar a cuidar de los hijos de Wanda ya que junto a su marido se irán a Sudáfrica en “un viaje de novios”. “Norita se va el veintipico de mayo para Europa. Entonces se va a instalar dos meses en Europa para cuidarle los hijos a Wanda y después a Zaira”, contó este viernes en “Mañanísima”.

Nora Colosimo con todos sus nietos Foto: Instagram

Finalmente, el panelista confirmó que las hermanas le pagarán a su madre para que cuide de los siete menores. “¿Sabés cuánto le pagan? Va a cobrar un sueldo de 2.500 dólares por cada mes que los cuide. Son los cinco hijos de Wanda y los dos de Zaira”, detalló.

Qué dijo la supuesta tercera en discordia entre Zaira Nara y Jakob von Plessen

Una de las versiones acerca de la separación apuntó contra la modelo cordobesa Jimena Buttigliengo. Sin embargo, luego de que su nombre saliera en todos los portales de noticias, decidió romper el silencio y echó por tierra todos los trascendidos.

“Cuando te despertás en Francia y todo el mundo está inventando cosas que nada que ver... Zaira, no conozco a tu marido. No lo vi nunca en mi vida. Dejen de inventar cosas que no son. Hablen de cosas de verdad importante y dejen de hacer lío entre las familias”, manifestó contundente en una historia de Instagram.