Wanda Nara es una de las famosas que está en vista de todos. Desde el escándalo por el affaire entre su marido Mauro Icardi y la China Suárez, su nombre viene recorriendo varios programas de televisión. En las redes sociales no se queda atrás.

Wanda Nara se lookeó para entrenar y sorprendió a sus seguidores. Foto: Wanda Nara

La modelo cuenta con una comunidad que supera los 12 millones de fans en Instagram. Es una de las modelos Argentinas con mayor cantidad de seguidores. Esto se debe a que Wanda siempre fue una personalidad muy influyente y también metida en muchas polémicas.

Ardiente y sensual: Wanda deleitó a sus fans

La empresaria viene de compartir una imagen supercanchera. Es una de esas mujeres que no sigue modas, sino que las impone. En esta ocasión se mostró de azul, con un jean, una remera y una cartera de ese color.

Wanda Nara y su outfit total blue. Foto: instagram

“Sin elegancia de corazón, no hay elegancia”, expresó en la publicación que se ganó más de 121 mil me gustas y cientos de comentarios.

Wanda compartió una imagen suya al natural. (Instagram Wanda Nara)

Cuál es la supuesta estafa en la que Wanda Nara estaría vinculada

Hace algunos días se conoció la noticia de que una mujer había participado de un sorteo que Wanda promocionó en Instagram y que le habían dicho que se había ganado un auto. Pasados los días el premio nunca llegó.

Wanda Nara y una sesión de fotos B&W a puro fuego. Foto: Wanda Nara

La mujer, Agustina Ramírez, se contactó con Wanda Nara: “Después me enteré de que le debían a mucha gente la empresa, y no me respondieron más. Le escribí a Wanda por Instagram para pedirle que me ayude y me dejó en visto”.