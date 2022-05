Wanda Nara es una de las mujeres más aclamadas de nuestro país. Es también protagonista de varios escándalos, como el que viene de suceder con el affaire entre su marido Mauro Icardi y La china Suárez. Aun así Wanda sigue para adelante.

En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de más de 12 millones de seguidores con quienes comparte constantemente fotos donde se la ve haciendo deporte, con su familia y con su marido, el futbolista, con quien se reconcilió y se muestra muy feliz.

Wanda Nara sigue cautivando a sus seguidores en Instagram. Foto: Wanda Nara

La modelo viene de realizar un posteo donde se la ve en el gimnasio que tiene en su casa en París, con un top violeta y unas calzas deportivas: “Hoy ya lo hice”, le comentó a sus seguidores.

Wanda Nara se lookeó para entrenar y sorprendió a sus seguidores. Foto: Wanda Nara

En pocos minutos se ganó más de 153 mil me gustas y recibió miles de comentarios: “Mándame ganas de ir al gym”, “Hermosa”, “Realmente te admiro mucho, SOS una mujer inteligente, fuerte y bella”, “Hablas de ejercicio? jaja”.

Wanda Nara posó con un top violeta. Foto: instagram

Qué respondió Wanda Nara sobre si Perdonaría otra infidelidad

Hace algunos días la modelo había publicado en sus historias de Instagram una encuesta que permite que sus seguidores le envíen mensajes: “Hazme una pregunta”.

Wanda Nara posó con un top violeta: "Hoy ya lo hice". Foto: wanda nara

Entre ellas hubo una cuya respuesta sorprendió a todos: “Perdonarías otra infidelidad?”. Wanda no lo dudo ni un segundo y contestó: “Nunca pude perdonar. Admiro a la gente que sí. Puedo tener una excelente relación como sucede con mis ex, pero doy tanto en mis relaciones que no perdono. Qué mal yo”.