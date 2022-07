El éxodo de parejas famosas continúa. Varias son las argentinas que comparten a través de Instagram imágenes de sus vacaciones en diferentes partes del mundo. Una de ellas es Yanina Latorre, quien se encuentra junto a su marido Diego Latorre en Miami, Florida.

Durante sus vacaciones, Yanina Latorre posó con un microbikini animal print. Su marido ofició de fotógrafo de la panelista de LAM para crear contenido para sus redes sociales.

Yanina Latorre posó con una bikini animal print desde Miami Foto: Instagram

En el posteo de Instagram, la mediática se mostró sin filtro a los 53 años. “Los yanitips son todo” confesó mientras lucía un traje de baño con estampado animal print y lentes de sol.

“Amo que Latower me saque fotos” agregó en referencia al exfutbolista Diego Latorre, con quien está casada desde hace más de 25 años.

La “angelita”, que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, se llevó 21 mil likes en su publicación más reciente y cientos de comentarios con halagos.

Yanina Latorre contó que padece una enfermedad

Yanina Latorre sorprendió a través de su cuenta de Instagram relatando que padece de una afección llamada Neuroma de Morton.

“Estoy en el kinesiólogo. Hoy me empiezo a tratar el Neuroma de Morton. Voy a hacer un tratamiento de radiofrecuencia y de inyecciones Met. Que, con eso, se supone que me va a empezar a ceder el dolor...” relataba a través de sus historias de Instagram la panelista.

“¡El pánico que estoy teniendo! Ahora, ya tengo la aguja adentro y tengo que estar así durante veinte minutos. No la estoy pasando bien” expresaba la panelista, quien cerró su relato diciendo “Tengo un dolor... Pero me lo banqué chicos. Fue una aguja clavada en el pie durante veinte minutos, qué grosa me siento”.