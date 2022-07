Tras el anuncio de la vuelta de “Gran Hermano” ciento de personas comenzaron a postear sus videos de presentación para ser parte del reality y los clips más desopilantes se vuelven virales en las redes sociales. Sobre esto hablaban este viernes en “LAM” cuando Yanina Latorre reveló la picante pregunta con que la ineterrogó Pampita.

Todo comenzó cuando al ver en pantalla algunas de las presentaciones de los aspirantes al programa, Ángel de Brito disparó hacia a la panelista: “¡Mirá si en Gran Hermano aparece un exnovio tuyo!”.

Yanina Latorre y su familia Foto: Instagram/yanilatorre

Pero casada desde hace casi 28 años con Diego Latorre, la comunicadora lo descartó por completo: “Soy un embole. No tuve historias”. Fue cuando recordó su encuentro con la modelo y la inquietud al hueso que le hizo durante un almuerzo de los últimos días.

“Ay, el otro día Pampita me dice ‘¿vos fuiste amante de...?’. ¡Lo que me reí! No puedo decir el nombre porque me meto en un quilombo”, recordó Latorre, protagonista de varios escándalos mediáticos, aunque pocos vinculados con romances. Y confesó que la duda de la también conductora de “El Hotel de los Famosos” la descolocó.

¿Quién sería el supuesto amante de Yanina Latorre?

Madre de Lola y Dieguito Latorre junto a su marido, la angelita no quiso revelar la identidad de quién se trataba la persona que despertó las dudas de Pampita. “Fue en un almuerzo. Ella me dice ‘vos fuiste amante de...’. Es alguien que yo nombro mucho, que soy amiga. Y le dije: ‘¡Estás loca!’”. Y me dice: ‘No puede ser esa amistad. No la aguanto’. Está convencida de que fui amante de esa persona”, exclamó.

Yanina Latorre en "LAM" Foto: Instagram/Yanilatorre

Ante la intriga, Nazarena Vélez quiso saber más de la persona en cuestión y a su turno consultó acerca de la profesión del hombre, pero no logró obtener demasiada información.

“¿Es periodista?”, fue la pregunta de la mamá de Barbie Véles, pero Latorre fue tajante: “No, no. Es muy famoso, pero no está en los medios”, y dio por cerrado el tema.