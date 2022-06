Tras separarse de Benjamín Vicuña y pasar por relaciones amorosas fallidas, Pampita fue al cementerio donde descansa su hija Blanca, quien falleció en septiembre de 2012 a causa de una bacteria, y le pidió que le diera un compañero de vida. Así fue, nueve meses más tarde se casó con Roberto García Moritán y el año pasado se convirtieron en padres de Ana.

En las últimas horas, el empresario y político se refirió a cómo vive su matrimonio con la modelo y sorprendió con una conmovedora frase dirigida a la pequeña de su mujer y Benjamín Vicuña.

Pampita y Roberto García Moritán Foto: Web

“Tengo programada mucha felicidad para este gran equipo que conformamos. ¡Nos imagino con muchos nietos! No podría ser más dichoso que en este hogar”, expresó en diálogo con Teleshow.

"Pampita" y Roberto García Moritán se casaron en noviembre de 2019.

Y siguió: “Caro está convencida de que Blanquita tuvo que ver con nuestra historia. Entonces yo también lo estoy. Pero sea como sea, no tengo la más mínima duda: ella cuida de esta familia más que nadie”.

Pampita, Moritán y su hija recién nacida Ana. (Instagram)

Cómo fue el pedido que le hizo Pampita a su hija Blanca

Tras dar el sí con Roberto García Moritán, en noviembre de 2019 Pampita dio detalles en su programa “Pampita Online” (Net Tv) sobre el pedido que le hizo a su hija Blanca.

“Yo el 8 de febrero tuve que viajar a Chile a hacer una campaña. Los días ocho para mí son súper especiales, muy fuertes, siempre. Es mi día permitido en todo el mes para conectarme con algunos lugares dolorosos y justo coincidió que estaba en Chile. Son días que los tengo que transitar en Argentina y, no digo ‘nunca’, pero creo que nunca más viviré en Chile”, comenzó diciendo.

Blanca Vicuña, la hija de Pampita y Benjamín, falleció en septiembre de 2012.

Y agregó: “Fui a llevarle flores a mi hija. Yo me sentía muy mal en ese momento, muy triste y el año anterior había sido muy duro para mí. Nunca le había pedido nada a mi hija, jamás, pero ese día estaba muy conmovida de estar ahí por esa coincidencia y le hice un pedido muy profundo. Fue muy desde adentro”.

“‘Yo quiero tener un compañero en la vida. Nunca pedí nada pero siento que ahora me tenés que ayudar, para mí es importante transitar la vida con alguien que me de amor. Un amor que me de paz, calma”, concluyó muy emocionada.