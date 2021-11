En medio de los rumores de crisis de pareja alrededor de Wanda Nara y Mauro Icardi, Ángel de Brito contó al aire de “Los ángeles de la mañana” (El Trece) que la China Suárez llamó por teléfono a Yanina Latorre para hacerle un fuerte reproche.

//Mirá también: La primera foto de la China Suárez muy cerca de Armando Mena Navareño, su supuesto nuevo novio

"La China" Suárez, en el ojo de la tormenta. (Instagram @sangrejaponesa)

El conductor reveló que Eugenia se comunicó con Yanina muy indignada por haber dado información ni bien estalló el escándalo por sus mensajes con el futbolista.

“Atrevida, me dijo de todo. Y yo no sabés todo lo que le dije: ‘mocosa impertinente, tengo 50 años, cerrás la boca, a mí me vas respetar’. Así arranqué”. contó Yanina.

“Me reclamaba la data de ayer de Maite (Peñóñori), que yo justo no había dado, del novio español que no me lo negó. Evidentemente está con el chico. Me quería explicar que el chico no estaba de novio y que estaba solo, porque ella tiene fama de roba novios o roba maridos, ¿viste?”, continuó.

Según la panelista, la discusión telefónica duró unos minutos: “La China en un momento me dice: ‘Qué obsesión tenés conmigo’. A lo que yo le respondo que ninguna obsesión, reina. Trabajo y chequeo data porque no soy mentirosa. Y ahí me dice: ‘No, porque yo estoy podrida que hagan programas enteros hablando de mí’. Perdón, hablamos de Wanda que es la famosa, vos venís a ser la tercera en discordia que se garch... al marido. No me lo negó, cosa que me llamó la atención...”.

La China Suárez fue involucrada con el futbolista.

Latorre contó que la llamó para aclararle que su actual pareja, el empresario Armando Mena Navareño, no estaba saliendo con nadie cuando comenzaron la relación: “En ningún momento me dijo nada de Wanda ni Icardi. Ella sólo no quería quedar como robanovias o robamaridos. Ella gritaba en la charla. Ahí le dije ‘bajame dos tonos soberbia, antipática, seca, maltratadora’”.

Luego la panelista reveló el consejo que le dio en el llamado telefónico: “Le dije: ‘Es muy triste por la edad que tenés, cuidate, protegete. Sos actriz y se habla más de tu conch... que de tu carrera.“Acá en los programas siempre hablamos de su vida sexual y no de su carrera o si se ganó un premio o algo. No se sabe nada de su carrera, lo único que se sabe son todos los tipos que te engrampaste”.

Yanina Latorre, panelista de LAM.

//Mirá también: El reencuentro de Benjamín Vicuña con sus hijos tras el regreso de la China Suárez al país

“Le cagaste la vida a Tobal, le cagaste la vida a Pampita. Le estás cagando la vida a Wanda y a un par más. No fuiste al velorio de tu papá. Te peleaste con Gimena Accardi porque no la acompañaste con la muerte del hermano de Nico Vázquez”, fue otra de las cosas que le dijo Yanina en medio de la escandalosa pelea telefónica.