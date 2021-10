Escándalo, llanto, divorcio y reconciliación: Wanda Nara reveló a través de su cuenta de Instagram todo lo que vivió en los últimos días con Mauro Icardi a partir del escándalo con la China Suárez.

En su cuenta de Instagram, Wanda relató: “Las fotos que fui subiendo los últimos meses muestran lo bien que estábamos y lo felices que éramos. A partir de lo sucedido, quede muy herida. Cada día le pedí a Mauro el divorcio. Cuando él se dio cuenta que no había marcha atrás, me dijo que no podíamos seguir así, que si separarnos era la única forma de poner fin a tanto dolor, que lo hiciéramos”.

Mauro Icardi continuó subiendo a Instagram fotos con Wanda, a pesar de que ella no hablaba del tema.

Wanda Nara y Mauro Icardi se divorciaron

Según explicó en el texto publicado en su cuenta de su red social, la pareja fue a un abogado para tramitar el divorcio. “En dos días Mauro aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo”, explicó.

Sin embargo, luego el futbolista la sorprendió con una carta que la hizo cambiar de idea. “Al día siguiente me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: “Te di todo y tenes todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi”. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con él”.

Reconciliados tras el escándalo con la China Suárez

La crisis entre Wanda y Mauro se conoció el pasado sábado 16 de octubre, cuando la rubia escribió en sus historias de Instagram la frase “Otra familia que te cargaste, zorra”.

El escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez.

Desde entonces, trascendieron mensajes entre el futbolista del París Saint-Germain y Eugenia “China” Suárez, quien decidió hacer un descargo días después donde admitió que existieron chats, pero que él le había asegurado que se estaba separando.

Finalmente, Nara dijo que seguirá junto a su esposo. “Estoy segura que este mal momento que atravesamos nos fortalecerá como pareja y como familia. Lo importante es que los dos tuvimos la libertad de ponerle fin a nuestra historia de 8 años, pero con el alma cansada de llorar, libremente nos volvimos a elegir. Te amo Mauro Icardi”, fue el final del mensaje que publicó la empresaria en sus redes.

La versión de la China Suárez

Luego de varios días de ser señala como la “tercera en discordia”, la actriz había decidido romper el silencio y contar su versión de los hechos.

“Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos”.

Los tres protagonistas del escándalo del momento perdieron en lo personal pero ganaron mucho en popularidad.

“Siento en esta situación un Deja Vu infernal, donde vuelvo a pagar con mi reputación cuestiones que son del dominio personal de cualquier mujer”, escribió el pasado miércoles a través de sus historias de Instagram.

Y añadió: “Una repetición que deja a la luz mi inexperiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos”.