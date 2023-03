En crop top nude y sin corpiño, Jimena Barón hizo vibrar las redes

Si hay algo a lo que Jimena Barón no le teme es al exhibicionismo, ya que en reiteradas ocasiones se ha mostrado frente a las cámaras de televisión o de su teléfono con outfits que revelan más de lo que ocultan, y claro que los días de calor extremo suman a la causa.

Jimena Barón conquistó a sus fanáticos al mostrarse en microbikini en redes. Foto: instagram

Es por eso que la actriz se tomó una “selfie” luciendo un crop top negro con cuello escotado en “v”, el cual revelaba la ausencia de ropa interior, y una bombacha rayada que reunía los colores blanco y naranja, siendo este último destacado en los bordes al tomar una tonalidad más intensa y llamativa.

Otro detalle que aportó seguridad y confianza estuvo ligado a la falta de maquillaje, ya que posó distendida, relajada y sonriente con su rostro al natural, y se pudo apreciar con claridad porque eligió peinar su cabello con un recogido alto.

Jimena Barón se llevó todas las miradas con su posteo. Foto: Instagram

Quién es el nuevo amor de Jimena Barón

A través de su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un romántico posteo a su nueva pareja: Matías Palleiro, quien además de ser rugbier y licenciado en Administración de empresas, es conocido en los medios por haber salido por más de dos años con Melina Lezcano, ex cantante de Agapornis, hasta el 2017.

Jimena Barón junto a su novio, Matías Palleiro.

“Ahora, además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas”, le escribió Jimena a su novio.