Jimena Barón terminó de entrenar y su outfit mojado marcó todo su cuerpo

Jimena Barón tiene un cuerpo envidiable. Aparte de una genética que la favorece, la actriz dedica horas de entrenamiento duro a su silueta y opta por una alimentación saludable.

Después de unas vacaciones en Jamaica, en las que tuvo tiempo para disfrutar de sus dos amores -su hijo Momo y su pareja, Matías Palleiro- la actriz retomó sus rutinas. Entre ellas, los entrenamientos que la convirtieron en algún momento en una influencer fit.

Jimena Barón se despidió de Jamaica con una diminuta microbikini negra Foto: instagram.com/jmena

Como hace habitualmente, compartió fotos en redes y sus fans notaron un detalle. ¿Fue un descuido o hubo intención? Es que toda transpirada tras ejercitar duramente, Jimena Barón llevaba su ropa mojada.

Jimena Barón conquistó a todos con su microbikini negra desde Jamaica. Foto: Instagram

Jimena Barón entrenó con calzas y un top muy ajustado que, húmedo por la transpiración, mostraba todos y cada uno de los detalles de su cuerpo. lo que le valió a la actriz un sinfín de fueguitos y corazones.

Con quién está en pareja Jimena Barón

La actriz oficializó su noviazgo en octubre. Pocos días después le dedicaba a Matías Palleiro, su actual pareja, un romántico posteo.

Jimena Barón se subió arriba de su novio Palleiro

“Ahora, además de ser la cantante que siempre soñé y tener el hijo también de mis sueños, tengo alguien que siempre está, me espera cuando vuelvo, me acompaña, me quiere ver crecer y me dice cosas lindas”, le escribió a su novio Jimena Barón.