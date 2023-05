El día que Estefi Berardi posó en microbikini violeta desde Brasil y enamoró con sus curvas

En boca de todos por su escándalo con Yanina Latorre en “LAM”, Estefi Berardi se destaca en los medios por su actitud punzante en la farándula argentina. De comentarios filosos, Ángel de Brito descartó su desvinculación de programa de chimentos pese a sus contestaciones y críticas.

Mientras en la televisión desata su guerra contra las personalidades del espectáculo, en sus redes sociales mantiene una personalidad completamente diferente y desata su costado más sensual. Cada vez que puede, la panelista comparte en Instagram con sus más de 800 mil seguidores, fotos de sus looks, viajes, vacaciones y salidas y hasta sugerentes imágenes en microbikini.

Estefi Berardi enamoró a todos con sus curvas al sol Foto: Instagram/estefaniaberardi

Así lo demostró en una pasada publicación durante el verano cuando recordó sus vacaciones en Brasil. La bailarina se hospedó en un lujoso resort en Praia dos Anjos y enamoró a todos con sus postales.

Por entonces se mostró con un traje de baño violeta con el mar de fondo y de paseo en un Jeep amarillo. En la descripción expresó: “Me faltaba subir ésta” y recibió al momento cerca de 10 mil “me gusta”.

Se trata de fotos subidas en noviembre del 2022, justo antes del inicio del verano que cosecharon comentarios como: “Estefi sos divina”, “Estefaniaaaaaaa por el amor de Dios”, “¡Te banco Diosa! Estefi me encanta como enfrentas a todo sos una genia, la mejor en LAM” y “Simplemente una diosa Estefi”.

El descargo de Yanina Latorre contra Estefi Berardi

El vínculo entre Estefi y Yanina nunca fue bueno al aire del ciclo. Pero la situación y disputa entre ambas escaló a las redes sociales donde la esposa de Diego Latorre se descargó contra la marplatense.

“Esta chica hace un año y pico que está en LAM y lo único que hizo fue siempre desacreditar, desinformar... meterse con información mía, con información de Ángel, de Pepe (Ochoa). Ella nació para desmentirnos en Twitter. Se lo dejamos pasar, porque está aprendiendo y es nueva. Pero cuando, para victimizarse, entra en lugares peligrosos yo tengo que aclarar”, disparó picante.

Y soltó filosa: “Estefi miente y dice cualquier cosa al aire porque está desinformada. Para ser panelista tenes que saber de todo y estar informada. Y no trabajar para amigos”.

“El año pasado Berardi me buscó y me desacreditó todo el año. Me dijo que era la panelista que más se equivocada, me dijo al aire que era una mentirosa”, sentenció.