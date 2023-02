Como una sirena: Zaira Nara sorprendió en Instagram con una foto sin corpiño y con pantalón de red.

Desde Playa del Carmen, Zaira Nara compartió una sesión de fotos subida de tono. En las sucesivas tomas la modelo muestra su silueta perfecta con un microtop y un pantalón de red a través de la que se puede apreciar su colaless.

Sin embargo, la foto que casi provoca la censura del post es una en la que la modelo aparece sin corpiño y mostrando todo su cuerpo.

Zaira Nara hizo explotar las redes con una sesión de fotos en Playa del Carmen Foto: instagram.com/zaira.nara

Fanática de los aviones y de conocer nuevos destinos, Zaira Nara revela que idea la tiene ocupada: “Ya pensando el próximo viaje”, escribió. Y admitió que está probando diversos looks porque se trata de un viaje de trabajo.

“Me entusiasma muchísimo”, aseguró la influencer que tiene más de 5 millones de seguidores en Instagram. A ellos les preguntó su opinión de este look que incluyó un pantalón de red: “¿Qué les parece este look?”, indagó. Y comentó algo que muchos vieron la prenda está llena de delicados bordados.

Zaira Nara viajó a México muy bien acompañada

La modelo no viajó sola a Playa del Carmen sino con muy buena compañía. En la playa compartió jornadas de trabajo con dos amigas de la adolescencia con las que comparte profesión: Flor Salvioni y Guillermina Dabove.

“Agradezco a la vida haberlas conocido a mis 15 años, compartimos miles de viajes, experiencias, momentos hermosos, momentos tristes. Vivir juntas, vivir en distintos países, La maternidad, la amistad de nuestro hijos. Hasta fuimos socias y lo volveremos a ser”, contó Zaira Nara en un posteo que incluyó fotos con sus amigas.

Zaira Nara junto a sus amigas desde México.

Además, la modelo reflexionó: “Compartimos miles de trabajos, y lo que más valore siempre de nuestra amistad fue que nos alegramos por los logros de las otras casi como si fueran propios. Pudimos compartir estas vacaciones, todas las vacaciones anteriores y todas las que vendrán”.