La coincidencia fashion de Zaira Nara y Laurita Fernández perfecta para los días de calor.

No es la primera vez que Zaira Nara y Laurita Fernández coinciden en un look que enamora en las redes sociales. Es que, ambas buscadoras de tendencias y con carisma para portarlas, siempre sorprenden con lo último en materia trendy. Esta vez volvió a suceder y fue con un estampado similar, aunque en diferentes prendas. Tanto Zaira desde la playa como Laurita desde los estudios de televisión, lograron coincidir en un look que muchos querrán imitar.

EL ESTAMPADO TRENDY DE ZAIRA NARA PARA EL VERANO

En el caso de Zaira, el estampado en tonos azul y blanco fue inmortalizado en una postal playera. Desde sus vacaciones familiares en el Caribe, Zaira modeló una sensual enteriza con estampado de flores y animales. Súper canchero y sentador, resultó ideal para realzar su bronceado de verano y collar de caracoles.

Zaira Nara paralizó Instagram con su bikini estampada desde el Caribe.

Con más de 5.1 millones de seguidores en su cuenta, la ex de Jakob Von Plessen cosechó cerca de 25 mil “me gusta” y comentarios como: “Espléndida”, “Más bella imposible”, “Qué mujer” y “Quién pudiera ser así de diosa”. Con el modelaje inscripto en su ADN, la influencer causó sensación con su nueva elección fashionista.

Zaira Nara y su estampado de animales y naturaleza en traje de baño causó sensación.

LAURITA FERNÁNDEZ APUESTA AL ESTAMPADO

Para Laurita Fernández no es necesario estar en una playa para elegir la tendencia del verano. En este caso, la conductora de eltrece apostó a un estampado similar al de Zaira, pero en un vestido corto al cuerpo.

Laurita con un vestido estampado y escote pronunciado. Foto: Instagram

Se trata de un estampado en la misma gama de colores donde predomina también la naturaleza, los animales y da un aire tan fresco como canchero. El modelo de vestido tenía un escote pronunciado e hizo juego con un peinado recojido con mechones sueltos.

Laurita lució un vestido al cuerpo con estampa. Foto: Instagram

LAS ESTAMPAS QUE SON TENDENCIA Y ELIGEN ZAIRA Y LAURITA

Tanto en las pasarelas como en el street style ya se ve la marcada tendencia que tienen las celebridades por este estilo. Incluso en las últimas alfombras rojas los diferentes tipos de estampados se han estado robando el protagonismo.

El bronceado de Zaira Nara y su enteriza estampada. Foto: instagram/Zaira.nara

Con la estampa de animales o de la madre naturaleza, es muy común encontrar estas figuras en cualquier prenda de verano. Y tanto Laurita Fernández como Zaira Nara, dos expertas en materia de moda, lo saben bien.