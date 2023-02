Laurita Fernández posó de espaldas y mostró su reflejo: “Me hice la hot”

Laurita Fernández suele subir cada momento importante de su vida a las redes sociales, especialmente a Instagram, en donde la artista tiene casi 5 millones de seguidores.

La conductora de Bienvenidos a Bordo vive un presente laboral y personal excelente que expone en su perfil, pero en esta oportunidad utilizó su cuenta para dejar un mensaje a sus fanáticos junto a una foto subida de tono en sus historias, en la que se la puede ver posando con una bikini frente al reflejo de un vidrio.

Laurita Fernández subió una foto hot a sus historias. Foto: Instagram

“Me hice la hot”, detalló la actriz que pronto estrenará Matilda en el Gran Rex. En la imagen subida también se puede observar que Laurita lleva el pelo recogido en un rodete y que probablemente disfrutaba del calor de verano en la piscina de su casa.

Además, horas antes, la bailarina subió otra foto a sus historias en donde aparece relajada en su cama con un conjunto deportivo luego de haber jugado al tenis.

Laurita Fernández subió una foto hot a sus historias. Foto: Instagram

¿Cómo inició la relación de Laurita Fernández con Claudio Brusca?

Lo que empezó como un rumor a mediados de 2022 cobró completa certeza cuando Laurita Fernández fue descubierta a los besos con Claudio Brusca, productor ejecutivo de Bienvenidos a Bordo, en una disco de Palermo.

Laurita Fernández y Peluca Brusca de vacaciones Foto: @holasoylaurita

Primero, ambos protagonistas intentaron no ponerle rótulo a la relación, pero con el correr de los días se fue relajando todo. Y, finalmente, fue él quien decidió terminar con las especulaciones.

“Somos todo recontra oficial. Yo no tengo nada que ocultar, nada que no blanquear porque hago la misma vida que hacemos todos. Laura es mi novia”, blanqueó “Peluca”, apodo que tiene el productor. Desde entonces, la pareja no se oculta más en redes sociales y vive su amor púbicamente.