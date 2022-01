Alejandra Maglietti participó de “Corta por Lozano” (Telefe) y compartió el outfit que lució con sus 1.7 millones de seguidores en Instagram.

Alejandra Maglietti cautiva a su más de un millón de seguidores.

Minitop y falda larga con aberturas en tonos azulados, sandalias color nude y pelo suelto, fue como la periodista y modelo asistió al programa de Vero Lozano.

La panelista posó con un look veraniego. Foto: Instagram/@alemaglietti

“Hoy en @cortaporlozano gracias @verolozanovl, siempre es un placer ir a tu programa. ¿Qué foto les gusta más?”, escribió en el pie de la publicación que tiene más de 30 mil likes y cientos de comentarios.

Ale Maglietti de minitop y pollera. Foto: Instagram/@alema

“No puede ser, qué bomba”, “Hermosaaaa”, “La más linda”, “Me muero muerto, no podés más de hermosa mujer”, “Por esto amo mi país”, “Bombón” y “Diosa Ale, como siempre brillante”, fueron solo algunos de los elogios que recibió.

Ale Maglietti y el motivo de por qué no se casó con Jonas Gutierrez

Ale Maglietti y Jonas Gutierrez estuvieron de novios cinco años y estuvieron a punto de dar el sí. Sin embargo, en 2019 se separaron.

Tras dos años de la ruptura, la abogada reveló en Bendita (El nueve) cuál fue el motivo por el que no se casó con el futbolista.

Ale Maglietti y Jonás Gutiérrez se separaron en 2019.

“Tenía el vestido para casarme, pero no me casé porque me dio una fiaca... y acá todos querían sacrificar mi fiesta con tal de irse de joda”, expresó ante sus compañeros.

Un tiempo atrás, en un Mitre Live, Gutierrez la describió como “una gran mujer”. Y agregó: “La realidad es que uno va atravesando los años y se va encontrando personas en el camino para ciertos momentos. Todos los años que estuvimos fueron muy lindos, después el camino nos separó. Creo que eso les pasa a todas las personas, pero esos años he sido muy feliz”, concluyó.