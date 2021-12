Si de lograr la atención del público se trata, Alejandra Maglietti (36) sabe de esto. Es que no solo se lleva los elogios en cualquier lugar al que vaya, sino también a través de las publicaciones que realiza en Instagram, cuenta en la que tiene 1.7 millones de seguidores.

Ale Maglietti. (Foto: Instagram)

Esta vez la gran protagonista de las redes fue una microbikini de color roja con la que la panelista de Bendita se ganó todas las reacciones de sus fanáticos.

Alejandra Maglietti palpita la llegada de verano.

“Cómo podés ser tan hermosa”, “Yo te veo y también me pongo colorado”, “Wow y re contra wow. Dios mío... Pero que hermosa mujer eres”,”Estás muy bonita” y “Hola Alejandra, me encanta como te queda esa bikini roja, sos simpática y genia”, fueron solo algunos de los comentarios.

Alejandra Maglietti, hecha un fuego en Miami con una bikini roja

Por qué le exigió un pedido de disculpas a Wanda Nara

Tras el escándalo entre Wanda Nara (34) y Mauro Icardi (28) que tenía como supuesta tercera en discordia a la China Suárez (29), Maglietti opinó al respecto a través de su cuenta de Twitter y la empresaria salió al cruce.

“Más allá de que es claro que lo de Wanda es un show, en su drama (qué le es propio) se lleva puesta a otra mujer, expone sin dar nombres y deja que reciba todo tipo de insultos. Atrasa 100 años. Mi humilde opinión”, había escrito la abogada.

Minutos más tarde, la mediática le respondió: “¿Necesitás nombres, boludita? ¿O un mapa para saber quién es la putita que manda fotos a casados? ¡Te lo mando por privado si sos la única que no lo entendió!”.

El cruce entre Maglietti y Nara.

Ante las disculpas de Wanda hacia la China, la periodista se expresó al respecto en el programa que conduce Beto Casella: “A mí no me pidió perdón. Wanda yo no estuve con tu marido, o sea que merecía más perdón que la China porque recibí sin comerla ni beberla. No tenía nada que ver”, sentenció.