Alejandra Maglietti (36) sorprende a su más de 1.7 millones de seguidores que tiene en su cuenta de Instagram. Desde fotos con su colección de bikinis, entrenamientos hasta con cada uno de los looks que luce para Bendita Tv, ciclo del que se desempeña como panelista.

La publicación en bikini cruzada roja de Alejandra Maglietti. (Foto: Instagram)

Esta vez, eligió un “total black”, corpiño, short y sobre esto un remerón transparente con brillos y aberturas, por lo que no tardó en recibir las reacciones de sus admiradores.

La periodista sorprendió con un "total black" y transparencia.

“Una diosa hermosa. Besos cariño”, “Hermosa estás Ale. Un look tremendísimo”, “No podés ser tan perfecta”, “Sinceramente no se puede ser más bella. Una de las mujeres más hermosas del mundo, lejos” y “Que regia luces, fina calidez y brisa exquisita”, fueron solo algunos de los comentarios.

Sus ganas de convertirse en madre

Durante el 2020, la modelo comentó en una entrevista que congeló óvulos y que no descarta ser madre soltera.

“Yo congelé óvulos a principio de este año. Eso me da una cierta tranquilidad. Yo lo quería hacer hace un montón de años porque me parecía novedoso, copado y cuando lo hice no lo conté porque quería vivirlo con tranquilidad”.

“Las mujeres tenemos derecho a tener más tiempo, como tienen los hombres. ¿Por qué tiene que ser a una determinada edad? ¿Quién me corre? ¿Por qué? Me hincha, me molesta, porque también tengo derecho a pensar cómo y con quién. Tampoco descarto ser madre sola. Está esa chance y está buenísimo”, reflexionó.