Alejandra Maglietti aprovechó el último de la semana para ponerse a tono con la llegada de las temperaturas cálidas al país. Antes de continuar con compromisos laborales en Corrientes, la modelo impactó a sus seguidores con una microbikini negra que hizo explotar la caja de corazones.

La presentadora se mostró con una foto en la terraza de su casa con un traje de baño negro que encandiló a sus seguidores en Instagram. Maglietti aprovechó la llegada del calor para anunciar que va a lanzar su propia línea de mallas para el verano: “Se viene algo”, escribió.

La publicación en bikini cruzada roja de Alejandra Maglietti. (Foto: Instagram)

Sin embargo, en apenas unas horas los seguidores explotaron la caja de corazones superándolos 48 mil me gustas. Además, cosechó muy buenos comentarios por parte de sus seguidores como “hermosa”, “linda” o “la diosa más bella”.

Alejandra Maglietti con una microbikini negra que encandiló a sus seguidores

La panelista de Bendita aprovechó el fin de semana para viajar a Corrientes para continuar con sus compromisos laborarles. La modelo se mostró con un look impactante, pero acompañada por las costumbres de la zona como comer chipa.

La modelo en Corrientes con un impactante look mientras come chipa

Maglietti en el medio del Wandagate

En medio del escándalo que involucró a Wanda Nara y Mauro Icardi, la panelista quedó pegada a una discusión después de expresar su disconformidad ante los reiterados comentarios contra la China Suárez.

“Mauro Icardi es culpable porque la infidelidad la cometió él. La China Suárez es una mujer que está soltera y puede salir con quien quiera. Quizá se maneja con otros códigos, con códigos más de varón. A mí me molesta cuando se da esta situación: hombres solteros se insinúan a una mujer casada, le dicen cosas, la invitan a salir, y nadie trata a esos tipos de ‘roba mujeres’. Nadie los ataca diciéndoles ‘chorro’”, expresó la modelo.

Wanda Nara sin filtros contra Alejandra Maglietti por la China Suárez.

En diálogo con Agarrate Catalina, la abogada remarcó: “Opiné, y sin querer, terminé en el medio de dos equipos que se están armando en las redes sociales, cosa que no me gusta, porque se armó una grieta: China o Wanda. Y no hay una grieta, en realidad”.