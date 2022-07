Tini Stoessel es una de las artistas más escuchadas de Argentina y en habla hispana. Su carrera musical crece a pasos agigantados y es una de las favoritas tanto por el público como por sus colegas a la hora de hacer colaboraciones.

En una reciente entrevista para Agencia EFE de noticias, Tini Stoessel opinó sobre las mujeres en la industria musical y sobre todo en el género urbano. “A mí me enorgullece mucho ser parte de este movimiento” confesó la intérprete de “La Triple T”.

Tini Stoessel Foto: Instagram/tinistoessel

También hizo hincapié en las próximas generaciones de artistas femeninas y su aporte al género musical: “No solamente para las mujeres de hoy en día, sino también para la cantidad de jóvenes y mujeres que van a querer hacer música el día de mañana y que quizás no va a ser para nada difícil”.

De esta manera, Tini es consciente del lugar que ocupa y la importancia de tener figuras femeninas ocupando los primeros puestos de los rankings, llenando estadios con shows en vivo y haciendo colaboraciones con otras mujeres.

María Becerra habló sobre Tini: “Tenemos una relación de mentora y discípula”

María Becerra habló sobre su relación con TinI Stoessel en una entrevista para el medio español, Shangay. Durante la charla, la cantante confesó que tiene un vínculo muy estrecho con su colega y contó algunas intimidades de la relación.

“Somos amigas ante todo” aseguró María Becerra al ser consultada sobre su relación con Tini. “También tenemos una relación de mentora y discípula; me ha enseñado un montón de cosas” confesó.

María Becerra y Tini Stoessel posaron para Instagram. Foto: María Becerra y Tini Stoessel

“Cada vez que me pasa algo, o tengo dudas relacionadas con lo laboral, recurro a Tini. Porque ella ya vivió las cosas que me pasan a mí ahora hace mucho. Y me da mucha paz” sostuvo la cantante de “Miénteme” y agregó que “basta con escucharla para darse cuenta de lo tranquila que es”.

“Nunca olvidaré algo muy importante que me dijo: que en la vida del artista es muy habitual el sentimiento de frustración. Nos ponemos expectativas muy altas todo el tiempo, que hay que aprender a dominar para disfrutar más de todo” contó la nena de Argentina.