El último miércoles, Tini Stoessel estrenó “La Loto” junto a Anitta y Becky G. En muy poco tiempo, la canción se volvió una de las favoritas de todo el fandom y ahora la artista pop presentó su challenge.

Gracias a las plataformas digitales, los músicos logran invitar a todos sus admiradores a seguir sus pasos mientras suena el tema e imponer así la coreografía oficial. Es por eso que en las últimas horas, la intérprete de “22″ se grabó bailando y compartió el resultado final en sus redes sociales.

Cautivó a todos Foto: Instagram/TiniStoessel

Tini publicó unas historias en su cuenta de Instagram con el estribillo de “La Loto” y mostró cuáles son los movimientos para bailar con la canción. En el clip se dejó ver con un top negro y unas babuchas con motivo de camuflaje, fieles a su estilo.

Se trata de un baile muy sensual con pasos sencillos para que todo el mundo pueda hacerlos. Si bien, aún la artista no compartió los videos de sus admiradores recreado la córeo no faltará mucho para ver a los fanáticos imitando a la estrella del pop.

Tini Stoessel deslumbró en los Premios Miaw y ganó como Mejor Artista + Ido Argentina

Este fin de semana se celebraron en México los MTV Millennial Awards 2022 donde Tini Stoessel fue una de las artistas más destacadas. Con su jugado look “total black” con transparencias se llevó todas las miradas.

Tini Stoessel Foto: Instagram/tinistoessel

Pero además sobresalió al ganar la terna Mejor Artista + Ido Argentina. “Posta compartir esta terna con tantos artistas a los que admiro, a los que quiero... así que este premio también es de ustedes. Pero este premio se lo dedico a toda la gente que me acompaña desde que soy tan chiquita, que me dan tanto amor, que me quieren incondicionalmente. Esta presentación es para todos ustedes, y los amo con todo mi corazón, gracias por votar”, fueron sus palabras al recibir la estatuilla.