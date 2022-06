Lit Killah se presentó en los “Premios Tu Música Urbano 2022″, en San Juan, Puerto Rico y se llevó los premios a “Mejor Video” con “Entre Nosotros Remix”, de la mano de Tiago PZK, María Becerra y Nicki Nicole, y a “Top Artista Nuevo Masculino”.

“No lo puedo creer ganamos dos premios. Dos nominaciones, dos premios en Puerto Rico. Todavía no caigo. Muchas gracias a la gente por hacer el aguante, a todos los que votaron, a los Premios Tu Música Urbano. Ahora me voy a festejar. Los amo”, dijo Lit Killah tras recibir los dos premios.

Por otra parte, Tuli Acosta posteó una historia en su Instagram felicitando al cantante argentino, diciendo: “Te mereces esto y todo lo más hermoso del mundo. Te admiro tanto! Felicitaciones mi amor”. En la publicación, adjuntó un video de Lit Killah recibiendo el premio, grabado desde la televisión.

Cabe destacar que la pareja publicó el inicio de su relación hace menos de un mes, tras muchos rumores de que estaban juntos, y recibieron rápidamente el apoyo de todo su grupo de amigos compartidos, además del de los fans.

Los argentinos ganadores en los “Premios Tu Músico Urbano 2022″

Lit Killah, María Becerra, Tiago PZK, Bizarrap y Nicki Nicole fueron premiados este jueves a la noche en San Juan, Puerto Rico donde se llevó a cabo la tercera edición de los “Premios Tu Música Urbano 2022″, en la que además participaron todos los artistas más reconocidos actualmente.

Los diversos cantantes presentaron algunas de sus canciones más nuevas y esperaron con entusiasmo ser nombrados como ganadores. Finalmente los resultados para los intérpretes argentinos fueron:

Top Rising Star Femenino:

María Becerra, quien había sido nominada junto a Nicki Nicole, Nathy Peluso, Tini, Aitana, Sofía Reyes, Lola Índigo y Maríah Angeliq.

Top Artista Nuevo Masculino:

Lit Killah.

Canción del Año:

“¿Qué Más Pués?” de María Becerra y J Balvin.

Video del Año:

“Entre Nosotros Remix” de Tiago PZK, Lit Killah, María Becerra y Nicki Nicole.

Top Productor Musical:

Bizarrap, quién se vio enfrentado a Caleb Calloway, Ninow y Candy, Foreing Teck, Los Legendarios, Mr. NaisGai, Ovy On The Drums y Tainy.