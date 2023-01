Nicki Nicole reveló un llamativo detalle sobre su relación Lali Espósito: “Era parte de mi familia”

Nicki Nicole saltó a la fama en el 2019 con “Wapo Traketero”, su primera canción que rápidamente se convirtió en un éxito. A los pocos meses fue contactada por Bizarrap para ser la protagonista de la BZRP Music Sessions #13, también conocida como “Cuando te veo”, el hit que la catapultó a nivel internacional. Desde entonces ha cosechado millones de reproducciones y se convirtió en una de las referentes del género urbano, a la par de colegas como María Becerra, Trueno, Duki y hasta Lali Espósito.

Sin embargo, la cantante rosarina confesó que no deja de sorprenderse cada vez que conoce a los artistas que la inspiraron desde pequeña. En el 2022, Nicki Nicole logró colaborar con una de las voces femeninas más importantes a nivel mundial: Christina Aguilera. Así como también forjó una amistad con Lali Espósito, una de sus ídolas durante su infancia.

Lali Espósito con Nicki Nicole en la Bresh. Foto: Instagram

En una entrevista en el programa radial Perros de Calle, la intérprete rosarina habló sobre su fanatismo por la actriz y cantante argentina, con quien hoy tiene una estrecha relación “Ella era parte de mi familia, yo la veía todos los días en Casi Ángeles”, confesó y luego añadió: “A veces le digo ‘boluda, siento que estamos en Casi Ángeles’”.

Durante la charla con Andy Kusnetzoff y el resto de la mesa, Nicki sostuvo: “Hay gente como que siento que la conocés y no sabe cuánto te formó”. También agregó que lo mismo le sucede a ella con otras personas. “Es loco porque yo nunca voy a saber hasta qué punto fui parte de la gente”, reflexionó.

Lali Espósito y Nicki Nicole en La Voz Argentina.

Nicki Nicole habló sobre la influencia de Lali Espósito en su carrera

Volviendo a su relación con Lali Espósito, Nicki Nicole contó: “Yo la conozco a ella, me cae super bien y también tengo mucha admiración.”

Lali y Nicki Nicole en La Voz Argentina 2021 Foto: Instagram

Luego hizo hincapié en la influencia que recibió por parte de su colega. “Siento que aunque se lo diga nunca va a saber bien cuánto ella a mí me formó y cuántas veces me inspiré en ella, en looks de chiquita, y bailaba sus partes… es una locura”.