Lali Espósito opinó sobre el “beboteo infantil” de las artistas femeninas en la industria musical

En las últimas horas, Emilia Mernes se ha vuelto tendencia por una sesión de fotos en donde aparece vestida como niña rodeada de juguetes infantiles y desató la polémica. Los usuarios de las redes sociales, además, recordaron una entrevista de Lali Espósito en donde justamente hace referencia a este tema y da su opinión al respecto.

“En la música hay una infantilización de la sexualidad femenina”, aseguró Lali Espósito en una entrevista. El fragmento fue compartido días atrás en TikTok por una cuenta fandom de la artista argentina. Rápidamente se viralizó en otras redes sociales como Twitter cuando estalló el escándalo de Emilia Mernes.

Sin dar nombres, la cantante de “Disciplina” compartió su opinión respecto a esta cuestión. “En la música latina hay como una forma de ser sexy que en lo personal muchas veces me parece infantil”, confesó. Luego, señaló que su decisión fue hacerse cargo de que esa no era su manera de hacer música, y agregó: “De que mi sensualidad puesta a la orden de mis canciones no tenía ese estilo”.

Para finalizar sostuvo: “Tengo 30 años, vivo el sexo de esta manera, escribo las canciones de esta manera y simplemente lo hago, digo, es menos difícil de lo que se ve de afuera ser consecuente con tus deseos a cada momento”.

Durante una entrevista en Nadie Dice Nada, Nati Jota le consultó a Lali Espósito sobre cómo vive su sexualidad. “Fui, de manera inconsciente compartiendo a través de mi música, y por ende con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y mi manera de sentir amor en el formato que sea”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera, me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería”.

Tras estas palabras, Occhiato consultó: “¿En qué sentido?”. A lo que Lali no dudó en responder: “Por ejemplo, que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad, como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones”.

Después, la cantante dejó en claro: “No tengo por qué contarle a la gente todo lo que me pasa, pero en los últimos años me di cuenta que, por lo menos en mi música, necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación que no tenía una canción como “2 son 3” o como “N5″ dentro del tipo de pop que hago”.