Emilia Mernes volvió a ser tendencia en las redes sociales por una nueva polémica respecto a sus looks. En las últimas horas, la cantante de Nogoyá fue duramente criticada por su última campaña junto a una revista de moda. En la sesión de fotos, la argentina aparece con su clásica vestimenta de minifalda, crop top y bucaneras junto a una casa de muñecas y otros objetos infantiles. Los usuarios de Twitter repudiaron las imágenes y las compararon con la producción de Balenciaga.

A través de su cuenta de Instagram, Emilia Mernes compartió las fotos de su más reciente sesión de fotos para la revista Galore. Rápidamente, una usuaria de Twitter compartió una de las imágenes, en la que aparece con su característico look junto a una casa de muñecas y una guitarra de plástico color rosa. “Muy buena la estética jugueteríacore” añadió con sarcasmo y el tweet recibió más de 20 mil ‘me gusta’ y otros miles de retweets y respuestas de usuarios indignados.

Emilia Mernes fue duramente criticada en las redes sociales por su vestimenta y la compararon con Balenciaga Foto: @princechenoastudio

Finalmente, la artista eliminó la publicación pero dejó otras en las que muestra sus looks, aunque en diferentes escenarios sin juguetes infantiles a la vista. Sin embargo, los usuarios de Twitter no dejaron pasar la polémica y dejaron sus reflexiones. “Que son estas fotos de Emilia por favor ALGUIEN QUE LA PARE YAAAAA me recuerda a lo de balenciaga” señalaron.

“Siempre estuve en contra de las cancelaciones boludas que le hacen a Emilia desde que está con Duki, pero esta va más allá y es la única que estoy a favor, a veces no hay que analizar tanto como para darse cuenta que esto no da y que el mensaje es fuerte” añadieron.

Las críticas a Emilia Mernes, Tini y Cazzu por su vestimenta de niña

Así como criticaron a Emilia Mernes también mencionaron a otras cantantes del género como Tini Stoessel y Cazzu, quienes usan una estética similar en sus presentaciones en vivo y sesiones fotográficas.

