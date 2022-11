Emilia Mernes reveló un llamativo detalle del collar de osito que comparte con Duki

Emilia Mernes se sumó al equipo de Nadie Dice Nada, el programa conducido por Nico Occhiato y compartió algunas intimidades de su relación con Duki. En medio de la charla, la cantante de Nogoyá reveló un llamativo detalle acerca del collar con forma de osito que usa en honor a su novio.

“Esto no lo conté nunca pero este osito… ¿se acuerdan del Duko de 2018 que usaba los grills? “se convirtió en un oso” reveló Emilia Mernes dejando atónitos tanto al conductor como al público presente.

A continuación, la cantante confesó que fundieron el implante dental que utilizaba el artista en pleno auge del trap argentino para poder hacer la figura de metal. “Ahora tenemos los dientes del Duko acá en el oso” remató para sorpresa de sus fans.

Duki Foto: Instagram

“Lo tuvo él en los dientes, literal” agregó el conductor mientras la cantante asentía con la cabeza. Una de las tantas muestras de amor entre la joven pareja de artistas que confirma que su relación continúa más fuerte que nunca, pese a las críticas recibidas.

EMILIA MERNES ENFRENTÓ LAS CRÍTICAS DE SU RELACIÓN CON DUKI

Durante una entrevista en El Flowcast, Emilia se sinceró y dio su opinión sobre las críticas y los comentarios negativos. “Te da mucha impotencia ver que tantas personas están opinando de tu vida” dijo al respecto.

Por último dejó un claro mensaje: “Para mí, mi relación con Duki es una de las cosas más lindas que me ha pasado, entonces me lastima el hecho de que quieran destruirla y yo no voy a dejar que eso pase.”