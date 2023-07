La increíble paranormal historia que vivió María Becerra en su casa

Con cada paso que da María Becerra demuestra su versatilidad artística y su capacidad para conectar con el público de manera única. Su música ha logrado llegar a millones de personas y la posicionó como una de las figuras más destacadas de la escena musical actual. Además, su carisma y personalidad única hacen que cada declaración suya se vuelva viral.

Además de su éxito en la música, María Becerra también ha sido una fuente de inspiración para sus seguidores gracias a su autenticidad y cercanía. A través de sus redes sociales, comparte momentos de su vida cotidiana y causa furor con su contenido.

Además de su innegable talento, la cantante es reconocida por su espontaneidad y sentido del humor en las entrevistas que concede a los medios de comunicación. Su carisma y autenticidad la convierten en una figura cercana y humilde, dejando siempre una impresión muy tierna en todos aquellos que tienen el privilegio de escucharla.

A pesar de su creciente éxito y fama, María Becerra nunca pierde su esencia, manteniéndose fiel a sí misma y mostrándose tal como es. Sus ocurrencias y comentarios espontáneos en las entrevistas han generado momentos memorables y han consolidado su lugar como una de las artistas más carismáticas y encantadoras de la escena musical actual.

La historia paranormal de María Becerra

Recientemente, María Becerra narró una inusual situación que ha experimentado en su casa, dejando a todos boquiabiertos. Según relató, ha sentido extraños ruidos y presencias inexplicables en diversas ocasiones, lo que ha despertado su curiosidad. Para poder explicar estos momentos que vive en su casa, eligió contar una anécdota que dejo a todos sin palabras.

La Nena de Argentina creó un ambiente de misterio y comenzó a relatar un hecho muy particular que le sucedió recientemente: “Yo iba a ir al aeropuerto para ver a mi novio en Córdoba… yo, emocionada, hacía como 20 días que no nos veíamos. Tenía muchas ganas de verlo y el vuelo no me lo perdía ni de onda”, así comenzaba el relato de la cantante.

María Becerra y J Rei Foto: Instagram

Luego, agregó: “Como siempre hice todo tarde, arme la valija a las 4 am y me tenía que levantar 6 am. Bueno, me dormí cuatro y pico, sentada, estaba destruida, no me puse alarma ni nada, pero le había dicho a mi manager que me llame para despertarme”.

Siguiendo con el misterio, la cantante continuó la historia: “Empiezo a soñar con el ruido de la llamada, en un momento abro los ojos y veo que eran las 6:50 am… me quedé dormida y pregunté: ¿llego si salgo ahora? Salí, ya me dijo mi manager”.

Luego explicó que su equipo de seguridad le preguntó a qué hora se había levantado esa mañana, a lo que ella respondió que a las 6:50 am, con la llamada número 20 de su manager. Sin embargo, para su asombro, le informaron que a las 6:30 am se había encendido una luz en su casa. Lo más desconcertante es que María asegura no haber sido ella la que encendió esa luz.

María Becerra con un pronunciado escote. Foto: Instagram

La cantante prosiguió relatando que su equipo de trabajo, preocupado por su bienestar, intentó despertarla tocando la puerta de su habitación, pero ella no respondía. Preocupados, pensaron que algo grave le había ocurrido.

Estas extrañas experiencias llevaron a la cantante a plantear la posibilidad de que haya alguna aparición paranormal en su hogar. Además, mencionó que su sobrina de tan solo un año, cuando la visita, parece interactuar y saludar a algo o alguien invisible, lo que ha intrigado y sorprendido a todos en su entorno. Pero ella supone que es algo bueno, porque aún no sucedió nada malo.