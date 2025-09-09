El piropo de Tini Stoessel para Lali Espósito tras sus shows en Vélez que enloqueció a sus fans: “Verte ahí...”

La música pop argentina atraviesa un momento histórico y las mujeres son protagonistas. Este fin de semana, Lali Espósito se subió nuevamente al escenario del Estadio de Vélez Sarsfield con dos funciones sold out, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre. En la platea, una de las espectadoras más destacadas fue Tini Stoessel, quien no dudó en acompañar a su colega y dedicarle unas emotivas palabras en redes sociales.

Desde sus historias de Instagram, la intérprete de “Miénteme” compartió un video de Lali en pleno show y le escribió: “Sos increíble, es maravilloso verte ahí arriba”. El mensaje, acompañado de un corazón rojo y un emoji emocionado, no tardó en viralizarse.

La relación entre Tini Stoessel y Lali Espósito

Lali y Tini iniciaron sus carreras de pequeñas y se convirtieron en íconos para el público adolescente que las siguió desde sus primeras apariciones en televisión. Aunque siempre circularon rumores sobre supuestas rivalidades, ambas se mostraron respetuosas y, en más de una ocasión, compartieron palabras de admiración mutua.

La foto que se sacaron Lali y Tini tras el show.

El abrazo que se dieron en el backstage de Vélez fue la postal que terminó de conquistar a los fans. Las imágenes muestran a Tini sonriendo mientras rodea a Lali con un gesto cálido y genuino. Lejos de alimentar especulaciones, la escena reafirmó la buena onda entre ambas.

En medio de la emoción, Lali aprovechó para anunciar una nueva fecha en Vélez, el próximo 16 de diciembre, lo que confirma el enorme momento que atraviesa su carrera.

Lali, otra vez shockeante en Vélez. (Gentileza @marianlandet)

La dedicatoria de Tini generó una catarata de comentarios en X (ex Twitter). Mientras algunos celebraban la unión de dos referentes del pop argentino, otros sumaban ironía y humor: “Me da risa como Tini hace absolutamente TODO lo que le dice el explotador del padre menos odiar a Lali, ese es su límite”, escribió una usuaria. Otro fan comentó: “Nunca en nuestra vida vamos a saber cómo es la relación de Tini y Lali, ellas se van a llevar ese secreto a la tumba literalmente”.