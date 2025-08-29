Pampita nunca pasa desapercibida en televisión. Y esta vez volvió a generar un momento inesperado en Los 8 escalones (eltrece), cuando en plena transmisión le hizo un reclamo en vivo a Tini Stoessel.

Todo comenzó cuando la conductora se disponía a leerle una pregunta a Santiago, uno de los participantes del ciclo. “La artista argentina Tini Stoessel nació en la década del ’90, ¿verdadero o falso?”, lanzó. Tras la respuesta correcta, Pampita agregó un detalle sobre la vida personal de la cantante que desató un ida y vuelta con Marcelo Polino, miembro del jurado.

Los looks de look de Tini Stoessel para su noche con Coldplay

Pampita, Tini Stoessel y el cruce más inesperado

Mientras charlaban sobre el futuro casamiento de Tini y Rodrigo De Paul, Pampita no pudo evitar recordar a su estilista. “Yo le voy a preguntar a Zacarías, que me peinó hoy, a ver si sabe algo. Que me lo robó Tini, porque se lo llevó como un mes”, lanzó con humor, dejando en claro que el estilista es muy buscado en el mundo del espectáculo.

El comentario generó risas entre los presentes y hasta Polino aprovechó para sumarse a la charla con más detalles sobre la pareja de la artista y el futbolista. Sin embargo, lo que quedó en boca de todos fue el divertido reclamo de Pampita, que dejó en evidencia la cercanía de ambas con el reconocido peinador.

Pampita en "Los 8 escalones". (Foto: captura de pantalla)

Pampita Ardohain viene de un año cargado de proyectos televisivos y publicitarios, siempre destacándose por su carisma y frescura. Por su parte, Tini Stoessel atraviesa un momento particular de su carrera, combinando la preparación de su festival FUTTURA con el revuelo mediático que genera su reconciliación con el jugador de la Selección argentina.

Los imperdibles looks de Tini Stoessel desde México en la previa del estreno de “Quebranto”

Más allá del tono relajado, Pampita dejó claro que extrañó a Zacarías durante el tiempo que trabajó con Tini. “Después le saco info y te paso Marce, ¿sí?”, cerró, dejando entrever que además de estilista, el profesional se convirtió en una fuente de chismes de primera mano.