Pampita se reconcilió con Martín Pepa a un mes de separarse: las fotos que confirman

Pampita es una de las figuras más populares del país y todo lo que pasa con su vida genera expectativas. La modelo y Martín Pepa vivieron un intenso romance a la distancia que llegó a su fin tras ocho meses de oficializar su relación. Sin embargo, este lunes salió a la luz que la pareja volvió a darse una oportunidad.

Desde que la conductora comenzó su relación con el polista, viajó constantemente para ver a su pareja, quien vive en Estados Unidos. No obstante, en julio pasado circularon los rumores de una crisis entre ellos hasta que Pampita puso fin a las especulaciones.

“Sí, me separé el 9 de julio”, escribió la modelo a los periodistas que le preguntaron sobre la noticia. Cabe recordar, que la famosa tomó la decisión de llevar este romance en silencio y sin exposición, después de su escandalosa separación de Roberto García Moritán con quien estuvo casada 5 años y tuvieron a su hija Anita.

Tras el fin del noviazgo con el polista, Pampita siguió con sus compromisos laborales de viajes y se refugió en sus seres queridos. Este lunes, la cuenta @gossipeame reveló la primicia de la reconciliación de la modelo con el polista.

La comunicadora compartió una serie de imágenes capturada por la fotógrafa Agustina Lacroze. En las mismas se ve a la pareja de la mano por el campo de polo ubicado en los Hamptoms, Estados Unidos.

Tanto Pampita como Martín se muestran sonrientes y festejando el triunfo del equipo del polista.

En Desayuno Americano, Luis Bremer contó más detalles de la vuelta de la pareja. “La vuelta del amor fue en Estados Unidos. Pampita volvió con Martín Pepa”, contó el periodista.

En las fotos, se ve a la modelo vestida con un conjunto sastrero marrón y de la mano del polista en pleno campeonato que tuvo al equipo de Pepa ganador.