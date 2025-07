Martín Pepa habló sin filtro y reveló la verdad sobre su infidelidad a Pampita: “Ya tenía mujeres...”

Después de haber compartido ocho intensos meses de relación, Pampita y Martín Pepa sorprendieron a todos al confirmar su inesperada separación.

La llamativa predicción de Pitty La Numeróloga sobre la separación de Pampita y Martín Pepa: “Ella no ha dejado de querer a...”.

Nuevamente, la separación de Carolina desató una ola de rumores y conjeturas, y no pasó mucho tiempo hasta que comenzaron a circular versiones que apuntaban a una posible infidelidad por parte del polista.

El periodista Gustavo Méndez tuvo acceso a información de primera mano al conversar con alguien del entorno más cercano de Martín Pepa, y reveló si realmente existió una infidelidad por parte del empresario hacia Pampita.

Martín Pepa habló sobre la tercera en discordia

En relación a las versiones que señalaban al empresario como infiel, Méndez fue contundente al desmentirlas: “Ayer contaron que Martín Pepa estaba con otra mujer, Patricia, pero es verso total”, aseguró frente a cámara, dejando en claro que no hay pruebas concretas que vinculen al ex de Pampita con una supuesta amante.

Sin embargo, el periodista no dejó de lado ciertos comentarios que surgieron desde el círculo íntimo del empresario, y profundizó: “Me dicen que no le fue infiel a Pampita, pero que ya tenía mujeres cocinadas”, en alusión a que, aunque no habría habido engaño mientras duraba la relación, sí existía interés previo en otras mujeres.

Las fotos de Pampita y Martín Pepa durante su primera salida de novios / Gentileza TN

Para reforzar la veracidad de sus dichos, Méndez aclaró que la información proviene directamente de personas allegadas al entorno del empresario: “Son palabras textuales del entorno de Martín Pepa”, afirmó, dando a entender que, si bien no se trató de una infidelidad en sentido estricto, habría habido movimientos previos que podrían haber afectado la confianza dentro de la pareja.