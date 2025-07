La fulminante opinión de Moria Casán sobre Pampita tras la ruptura con Martín Pepa: “Tiene brotes”

En medio de la controversia que se generó tras la inesperada separación de Pampita y Martín Pepa, Moria Casán apuntó fuertemente contra la reconocida modelo argentina y lo hizo a través de la pantalla de América TV.

Más concretamente, las declaraciones de Moria Casán se dieron durante la transmisión de “Sálvese quien Pueda”, programa que originalmente conduce Yanina Latorre, pero con la ausencia de la misma, quien lideró la entrevista con la exvedette fue Pepe Ochoa, panelista del ya referido formato.

La fulminante opinión de Moria Casán sobre Pampita

Durante la entrevista que le hicieron a Moria Casán en “Sálvese quien pueda”, salió a relucir el tema del momento: la ruptura de Pampita y Martín Pepa. Como era de esperarse, la representante artística argentina no se limitó a dar su opinión al respecto y, apenas le preguntaron, dijo:

“Ay, qué aburrida que es esta chica, ¡Dios mío! Con esa sonrisa de dulce de batata“.

Después, en ese mismo contexto, Pepe le comentó a Moria sobre los rumores que circulan en las redes sociales: “Las malas lenguas dicen que es infumable, que es imbancable y que la habrían dejado por eso”.

Ante tal comentario, Moria Casán no se calló y, casi al instante, apuntó contra Pampita: “No me cabe la menor duda de que la dejaran por eso. No sé si es infumable, pero tiene brotes. Son inesperadas sus reacciones”.

Incluso, la actriz recordó las sorpresivas reacciones que Pampita tuvo en el “Bailando”, esto mientras ambas formaban parte del jurado. “A mí me dijo: ‘No te metás’. No se dice ‘no te metás’ anímala, se dice ‘no te metas’, bruta”.

Como si lo antes mencionado fuera poco, Moria Casán fue mucho más crítica al momento de referirse a la manera de hablar de Pampita y, ese sentido, la comparó con la particular forma de expresarse que tiene Susana Giménez. “No le entiendo cuando habla. Arrastran las eses, no sé si de paquetas o de tilingas. Habla como riéndose, como histérica. Me tengo que poner un micrófono para entenderlas”.

Luego, en el punto final de la entrevista, Pepe le preguntó a Moria: “¿Vos crees que Pampita puede llegar a volver con Vicuña (Benjamín) por prensa?“. Y, acto seguido, ella concluyó: ”No sé, no tengo la menor idea".