Pampita apostó por un vestido total black y desató pasiones con la espalda al descubierto

Pampita es una de las modelos más reconocidas de la escena argentina. Tiene un estilo único. Da cátedra en cada proyecto nuevo que emprende. Le pone su impronta a cada conjunto de prendas que elige para vestir.

Pampita se despidió de Madrid con un minivestido color cherry pie con brillos

Las tendencias del mundo de la moda son su especialidad. Marca tendencia y cosecha cientos de likes con sus publicaciones en Instagram. Los diseñadores de moda más importantes siempre la buscan para que sea la cara de sus marcas.

Las vanguardias son su especialidad. Sabe qué textura y color elegir para destacar su figura y brillar. Elegante y sexy, los looks que luce Pampita causan sensación. Es una verdadera reina fashionista.

Pampita

La modelo derrochó sensualidad con un video ultra hot. Allí la podemos observar modelando con un infartante vestido de noche total black. Ultra corto y resaltando su silueta. El detalle más sexy se lo dio la espalda al descubierto.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos, resaltando su mirada. Para los labios eligió un tono rojizo con mucho brillo.

Pampita enamoró corazones con un outfit total black no apto para cardíacos

La modelo se llevó todas las miradas posando con una increíble prenda que dejó a todos sin aliento. Se robó todos los aplausos y conquistó los halagos del público que alucinó con el espectacular look.

Pampita enamoró con su look rocker

Pampita posó con un increíble vestido en color negro mega diminuto. Mostró mucha piel y destaco con la espalda al descubierto. Sin lugar a dudas, sabe como marcar tendencia y brillar con cada prenda que luce.