Pampita confesó cuál es el tratamiento estético que más usa y sorprendió a todos con la revelación: “Yo me lo hago siempre”

Después de haber confirmado su reconciliación con el empresario Martín Pepa, Pampita hizo una inesperada confesión frente a las cámaras de El Trece. La nueva conductora de “Los 8 Escalones”, develó cuál es el tratamiento estético que más utiliza y, además, destalló quién es el profesional que se lo hace.

Cabe mencionar que, Pampita muy poco se refiere a los tratamientos estéticos que utiliza, razón por la cual, su confesión causó sorpresa y, al mismo tiempo, generó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Pampita, deslumbrante en Ibiza. (Instagram @pampitaoficial)

Cuál es el tratamiento estético que recomienda Pampita

Dentro de un contexto claro de los hechos, Pampita antes de hacer la revelación referida se encontraba al frente de la conducción de un determinado programa de “Los 8 Escalones” y, debido a la secuencia del juego, surgió una pregunta.

Concretamente, se le preguntó a los participantes sobre el porcentaje de argentinos que elegiría como tratamiento dental un blanqueamiento de dientes. Ante la interrogante en cuestión y, mientras los concursantes pensaban la respuesta que iban a dar, Pampita expresó: “Yo me hago siempre. Me encanta”.

Luego, Pampita indagó entre los presentes: “¿Alguien se hizo blanqueamiento acá alguna vez?“. Lejos de ocultar su entusiasmo por el tema presentado, la conductora del Canal 13 subrayó: “Yo soy una fanática. Es una vez al año que me lo hago, pero a mí me gusta así, radiantes”.

Después, Pampita se refirió de forma puntual a la persona que le realiza el tratamiento estético en cuestión. Más exactamente, la modelo dijo: “Tengo un dentista muy bueno para recomendarte, es mi hermano y no duele nada”.

Pampita. (Instagram Pampita)

Tal como se muestra siempre en fotos, Pampita casi nunca se deja fotografiar sin lucir su radiante sonrisa, motivo por el cual tendría mucho sentido que se realizara más de 2 blanqueamientos al año con los debidos cuidados de quien emplea el procedimiento.

Con la confesión de Pampita, muchos cibernautas en las redes sociales aseguraron que sacaran cita con el odontólogo para empezar a realizarse el mismo tratamiento y tener una dentadura similar a la de la modelo.