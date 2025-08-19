Tras la reconciliación, Pampita reveló por qué mantiene oculta su vida con Martín Pepa: “Tengo que aprender a...”

Después de haberse reconciliado con Martín Pepa, Ana Carolina Ardohain rompió el silencio y dio detalles de su situación actual. Además, Pampita aclaró el motivo por el cual no realiza publicaciones en las redes sociales junto a su pareja.

Mediante una nota con “LAM”, Pampita primeramente se refirió a su reconciliación con Martín y dijo: “El amor hizo que volviéramos, nos extrañábamos mucho. Teníamos muchas ganas de intentarlo desde otro lugar. Creo que crecimos mucho como pareja después de esta distancia de este mes y medio. Estamos empezando de cero con mucha ilusión”.

Pampita reveló detalles de la reconciliación con Pepa y aclaró ciertos rumores

En la nota con “LAM”, Pampita dejó entredicho la razón por la cual habrían decidido terminar hace menos de dos meses: “Nos estaba costando imaginarnos un futuro juntos por los viajes, por las carreras de los dos y tener que criar a los chicos en países distintos”.

Aun así, Pampita reconoció que tanto ella como Martín Pepa sentían la necesidad de darle otro enfoque a la relación: “No nos queríamos perder la oportunidad de intentarlo de nuevo”.

En ese contexto, Pampita reveló el tiempo que estuvo sin hablar con Martín después de haber terminado la relación: “No hablamos durante un mes y un día hablamos por otro tema y, obviamente, la conversación terminó decantando en saber más sobre nosotros. No sabíamos qué le pasaba al otro, porque no habíamos estado comunicándonos. Nos extrañábamos”.

Con respecto a los rumores que destacaban una mala relación entre ella y las figuras que destacan dentro del polo (deporte que práctica Martín), Pampita aclaró: “Siempre me hicieron sentir cómoda en el ambiente del Polo. Cuando lo acompañó, siempre me tratan bien”.

Por último, pero no menos redundante, Pampita se refirió al hecho de estar con alguien que no se desenvuelve en los medios: “Seguro, yo tengo que aprender a estar con una persona que no es del medio y que no quiere ser del medio. No público, no cuento detalles íntimos ni muestro los lugares donde estoy de viaje. Eso es algo distinto, que no hice antes. Siempre supe que iba a ser así desde el principio, pero que no muestre no quiere decir que no me están queriendo bien”.