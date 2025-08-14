Pampita marcó límites sobre el caso de Julieta Prandi y zanjó el tema con una frase contundente: “Prefiero ni aparecer”

Antes y después del juicio contra el empresario Claudio Contardi, la prensa buscó a Pampita para que opinara sobre los hechos que vivió Julieta Prandi cuando estaba con su exmarido, pero la modelo se negó a decir una palabra al respecto.
Como es de suponer, cuando Pampita fue abordada por primera vez con el tema referido y lo evadió, las críticas se hicieron notar. Ahora bien, recientemente el equipo de “SQP” buscó de nuevo a la modelo para saber si había cambiado de postura, pero esta fue aún más firme con sus dichos.
Qué dijo Pampita cuando le consultaron sobre el caso de Julieta Prandi
Concretamente, Pampita dijo: “No es que no quiero hablar del tema de Julieta, no quiero hablar de ningún tema porque yo no me dedico a eso. Yo no soy panelista, no estoy haciendo ningún programa de actualidad y no me gusta estar opinando de todos los temas de actualidad de todos los días”.
Después, Pampita acotó: “Encantada, les hablo de mis temas, pero no quiero estar involucrada en todos los temas de los demás. No quiero estar en los portales participando siempre en temas de otros”.
Como si lo antes mencionado fuera poco, Pampita, frente a las cámaras de América TV expresó: “Me encantaría estar bajo perfil en lo absoluto por el momento personal que estoy viviendo. Prefiero ni aparecer (en los medios)”.
Inconforme con la respuesta de Pampita, el cronista de “SQP” se refirió a los 19 años de prisión que le dieron a Claudio Contardi por los abusos ejercidos a Julieta Prandi, con quien en su momento compartió pasarela.
Lejos de ceder ante la pregunta, Pampita respondió: “No quiero opinar ni de este tema ni de ningún tema, porque no me corresponde. También es válido que uno no quiera opinar de cosas que desconoce”.
Por último, pero no menos redundante, Pampita hizo referencia al rol que las personas externas ocuparían cuando opinan sobre temas que no les competen: “Es como estar robando protagonismo a historias de otras personas”.
Tras las declaraciones ofrecidas, Yanina Latorre no se calló y criticó fuertemente a Pampita: “La quiero y todo bárbaro, pero me parece mucho menos empática Pampita que Analía Franchín con Julieta Prandi”.
No obstante, Yanina Latorre recordó todos los programas de actualidad en los que Pampita participó y concluyó: “Ella como mujer, sacando que la odia (a Prandi) porque le decía Muqui con Nicole Neumann, digo ¿no puede decir que empatiza con la situación?”.