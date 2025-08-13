Pampita dio cátedra de estilo y mostró cómo llevar una minifalda y bucaneras en un look de invierno

Pampita irradia elegancia, carisma y actitud, dentro y fuera de la pantalla. Más allá de la televisión y las pasarelas, se consolidó como una referente absoluta en redes sociales, donde millones de seguidores siguen de cerca cada momento de su vida. Con looks impecables, postales familiares y viajes soñados, logra que cada publicación arrase en likes y marque tendencia al instante.

Pampita cautiva a sus seguidores en las redes sociales.

En esta oportunidad, la modelo sorprendió a sus fanáticos en Instagram con un video en el que mostró su look para conducir un programa. En las imágenes se la puede ver con un look total black de mini, remera de mangas largas con transparencias y bucaneras.

“Arrancando la semana con todo!“, escribió la modelo en el epígrafe de la publicación, que rápidamente consiguió miles de likes y cientos de comentarios.

Pampita debutó como conductora de Los 8 Escalones

Tras su reciente separación de Martín Pepa, con quien mantuvo una relación a distancia durante ocho meses, Pampita decidió enfocarse en nuevos desafíos profesionales. Después de un viaje laboral a Ibiza, donde se mostró disfrutando con amigos entre fiestas y playa, la modelo regresó al país para asumir un papel protagónico en la televisión.

Pampita como conductora de Los 8 Escalones

El pasado martes, debutó oficialmente como conductora de Los 8 Escalones, reemplazando a Guido Kaczka mientras él conduce otro ciclo nocturno. El propio Guido fue quien, en vivo, presentó a Pampita y le dio la bienvenida al frente del programa de preguntas y respuestas, un formato que la modelo confesó “amar” desde hace tiempo.

Acompañada por su hijo mayor, Bautista, quien participará como jurado en una de las emisiones ya grabadas, Pampita también anunció la novedad en redes sociales con entusiasmo, invitando a su público a verla todas las tardes a las 14.45.