El emotivo homenaje de Pampita y Benjamín Vicuña a su hija Blanca por el Día del Niño que conmovió a todos

La expareja compartió mensajes especiales para sus hijos y conmovieron a sus seguidores al recordar a Blanca.

Shaiel Teran Velazquez

18 de agosto de 2025,

El domingo se celebró el Día del Niño dejó un eco emocional en las redes sociales gracias a los tiernos homenajes de Pampita Ardohain y Benjamín Vicuña. Ambos recordaron a su hija Blanca, fallecida en 2012, y eligieron mostrar cómo sus hijos siguen siendo el centro de sus vidas. Con publicaciones cargadas de sensibilidad, la modelo y el actor apelaron a la memoria, al amor y a la unión familiar.

Pampita y su hija Blanca.

La tierna publicación de Pampita y Benjamín Vicuña

Pampita compartió un collage en el que aparecían sus cinco hijos. En la parte superior, se veía a Blanca abrazando a Bautista cuando eran chicos, una postal que emocionó de inmediato a quienes siguen a la modelo.

El post de Pampita.

Debajo, sus hijos Beltrán y Benicio sostenían en brazos a la pequeña Ana, la hija que tuvo con Roberto García Moritán. “Feliz día, mis amores ❤️”, escribió la conductora, dejando en claro la centralidad que tienen sus hijos en su día a día.

Por su parte, Benjamín Vicuña eligió una manera distinta, aunque igualmente significativa, para celebrar la fecha. Mostró un almuerzo familiar con Magnolia, Amancio y Beltrán, y más tarde publicó una imagen con seis tarjetas personalizadas creadas con inteligencia artificial.

Las fotos que compartió Benjamín Vicuña.

En ellas se representaban los gustos y personalidades de cada uno de sus hijos: flores para Magnolia, una pelota y un asado para Beltrán, y un sol brillante junto a corazones y flores para Blanca. “Feliz día, mis niños”, escribió el actor chileno, en un gesto breve pero cargado de simbolismo.

Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña, recordó a su hermana Blanca

Los posteos de este Día del Niño volvieron a confirmar algo que ambos repitieron en más de una ocasión: que Blanca sigue siendo una presencia luminosa en sus vidas. Sus seguidores, atentos a cada publicación, no tardaron en llenar de mensajes de cariño y respeto esas imágenes que, una vez más, mostraron que el recuerdo se mantiene vivo a través del amor de sus padres.

