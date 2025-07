Finalmente Benjamín Vicuña enfrentó a la prensa luego de que su expareja, Eugenia “La China” Suárez, publicara un descargo feroz que incluyó acusaciones por presunta infidelidad, abandono y adicciones, y reveló su verdad apenas regresado de un viaje familiar junto a sus hijos, su actual novia y Carolina “Pampita” Ardohaim.

El actor fue abordado tras pasar unas mini vacaciones con sus hijos y reflexionó sobre el conflicto familiar. Con serenidad y convicción, Vicuña afirmó: “Preocupándome de las cosas importantes, hacer foco en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo. Y seguir”.

Aunque no la mencionó, el chileno marcó distancia del elevado tono mediático que envuelve a la China y puso el foco en lo esencial.

Pero el notero de LAM insistió y le preguntó cómo se sentía luego del descargo de Suárez. Entonces fue categórico: “No me puedo hacer cargo de eso. Ya lo dije. No voy a hablar más del tema. Hay dolores mucho más fuertes”.

El actor agregó que no mantiene comunicación directa con Suárez: “Solo se comunican nuestros abogados. No hay diálogo y es una pena, pero son cosas que pasan”. Con esto ratificó que cualquier tema pendiente es manejado mediante intermediación legal y que entre ambos no existe intercambio alguno.

Las declaraciones de Vicuña suceden en medio del supuesto litigio por los permisos de viaje para Magnolia y Amancio. Según había trascendido, el padre habría revocado la autorización, algo que desató el escándalo público. Sin embargo, en la noche del viernes la China partió desde Ezeiza a Estambul junto a los menores.

Benjamín Vicuña en #LAM sobre su relación con “La China” Suárez y “Pampita”: pic.twitter.com/TiSym2i5ql — RATING TV ARG (@ratingtvargg) July 26, 2025

La denuncia de la China y la respuesta de Vicuña

Algunos días atrás, la tensión entre Vicuña y la China creció con la publicación de ella en redes sociales, donde lo acusó de ser infiel, controlador, negligente como padre e insensible con su maternidad.

Pese a ello, Vicuña reafirmó su rol como padre presente y responsable. Resaltó que sus hijos no son “personajes del espectáculo” y despejó dudas sobre su compromiso familiar. Incluso, Pampita saltó en defensa de su exesposo con varios mensajes en redes.

Pero además sorprendió que, luego de que confirmar su separación de Martín Pepa, la modelo invitó a Vicuña al cumpleaños de Ana, la hija que tuvo con García Moritán y se filtró un video de ese momento íntimo.