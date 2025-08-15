Julieta Prandi le agradeció a Yanina Latorre por “defenderla” de Pampita: " Hay que ser más sororas"

La última emisión de LAM dejó uno de los momentos más emotivos de la televisión: Julieta Prandi interrumpió el programa para dedicarle unas palabras de agradecimiento a Yanina Latorre, quien días atrás se había expresado con fuerza y empatía sobre la denuncia que la modelo mantiene contra su exmarido, Claudio Contardi, y su lucha contra la violencia de género.

“Me quiero detener y agradecerle a Yanina. Gracias por su empatía, por cómo habló como mujer, más allá de si le caigo mejor o peor. Te abrazo fuerte. Esto va más allá de si soy Julieta Prandi o Teresa Pérez, es lo mismo”, expresó la conductora, visiblemente conmovida. Sus palabras quebraron a Latorre en vivo, quien no pudo contener las lágrimas.

Yanina, emocionada, le respondió: “Me mata tu historia. Soy madre y no quisiera que a mi hija le pase algo así. Disculpame, pero me mata”. Prandi, sin nombrar a Pampita, sumó: “Tu emoción habla de tu empatía y respeto. Gracias por defenderme”.

Qué había dicho Pampita sobre el caso de Julieta Prandi

El gesto de la modelo se produjo luego de que Pampita volviera a ratificar su postura de no opinar sobre el caso, argumentando que no quiere involucrarse en temas ajenos y que prefiere mantener un perfil bajo. Estas declaraciones despertaron críticas, especialmente de Latorre, quien señaló que la falta de pronunciamiento de la conductora demostraba “menos empatía” de la esperada, recordando que en el pasado sí participó de discusiones de actualidad.

Prandi, por su parte, remarcó la importancia de la sororidad entre mujeres: “Si no nos unimos nosotras, en un país tan machista, no sé… La Justicia también lo fue mucho tiempo. Hay que ser más sororas”, cerró.