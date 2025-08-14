Julieta Prandi se animó a más y expuso aquello que Claudio Contardi quería ocultar: “Estuvo a punto de...”

Después de que Claudio Contardi fuera condenado a 19 años de prisión por los abusos ejercidos contra la que era su esposa, Julieta Prandi le concedió una nota al equipo de “LAM” y, durante el proceso de la misma, se sinceró con Ángel de Brito en vivo.

En reiteradas oportunidades, Julieta Prandi ha contado sobre el calvario que vivió mientras estuvo casada con Contardi, pero para esta entrevista especial con Ángel de Brito hizo una revelación inédita.

Antes de revelar los hechos, Julieta Prandi contextualizó: “En el último año que yo conviví con él, estuve muy enferma. Iba 11 veces al baño por día. En esa época, iba sangre, iba agua, me hicieron estudios y yo no tenía nada. Nada físico”.

Luego, Julieta Prandi siguió con el relato: “Era el estrés al palo que yo tenía y él diciéndome que eso era un cáncer de estómago”. Ahora bien, en ese punto de la confesión, la actriz contó aquello que Claudio Contardi habría querido ocultar: “Estuvo a punto de hacerme firmar un testamento. Porque si me pasaba algo a mí, tenía que dejar algo a nombre de mis hijos”.

Además, Julieta Prandi destacó que, en caso de querer irse del lugar que compartía con Claudio, lo tenía que hacer sin los hijos que tienen en común: “Si me iba, me iba a ir sola, sin los chicos”.

Claudio Contardi era quien cobraba el sueldo de Julieta Prandi

Tras revelar las intenciones ocultas de Claudio Contardi, Julieta Prandi contó que era él quien, al final, terminó cobrando las ganancias que obtenía por el trabajo que realizaba dentro del rubro del entretenimiento.

“Me hizo firmar un poder general administrativo en donde él iba a actores y a Telefe a cobrar mi sueldo y así empezó. Después fue lo del departamento y sigue la historia”, expresó Julieta durante la entrevista con “LAM”.

En otro orden de ideas, Julieta Prandi se refirió a la reacción que tuvieron sus dos hijos al enterarse de que su progenitor pasaría 19 años en la cárcel.

“Hace 5 años que mis hijos hacen terapia. Le tienen miedo. El más chiquito sumó su edad con los años de la condena y suspiró de alivio cuando se dio cuenta de que iba a tener 29 para cuando se cumpliera", dijo Julieta Prandi en el programa de Ángel de Brito.

Ya para finalizar, Julieta Prandi comentó lo que desea de ahora en más: “Quiero que se quede adentro los casi 20 años que le tocan de infierno, que es exactamente el tiempo que él me robó de vida a mí. Que conozca lo que es vivir en la oscuridad y con miedo”.