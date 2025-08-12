Ángel de Brito fulminó a María Fernanda Callejón y la acusó de lo peor: “Te arrastrabas...”

Durante el fin de semana, María Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito en el programa de streaming “Cinco de Copas” y, recientemente, el presentador de América TV redobló la apuesta al contraatacar con una fuerte acusación.

Antes de que el periodista hiciera la acusación en cuestión, María Fernanda Callejón le dijo lo siguiente en el formato de streaming referido: “Para vos Ángel de Brito, ¡Me tenés harta! Veneno puro sos. Me encanta que seas tan venenoso, porque ¿sabés qué? Estás bebiendo de tu propia medicina, y tu compañera también”.

María Fernanda Callejón

Luego, Callejón fue mucho más allá y describió a De Brito como una muy mala persona. Concretamente, la actriz dijo: “Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito”.

Ángel de Brito lanzó una fuerte acusación en contra de María Fernanda Callejón

Después de que María Fernanda Callejón se expresara de forma despectiva sobre Ángel de Brito, este contraatacó desde el piso de “LAM” con una fuerte acusación.

En principio, Ángel de Brito tildó a Callejón de “fracasada, inútil y borracha”. Luego, el conductor lanzó esta impactante revelación mientras todavía seguían en vivo: “Te le tirabas borracha encima a Mariano Iúdica para seguir en el programa. Así puedo seguir…”.

Por si fuera poco, Ángel de Brito sumó: “Cuando te arrastrabas, hace 20 años atrás, para levantarte a Emanuel Ortega. ¿Sabés lo que hacía? Iba a un bar donde sabía que estaba él y lo esperaba en la puerta y entraba como de casualidad. Estaba buscando alguien que la mantenga”.

Lejos finalizar su contundente contraataque, Ángel de Brito agregó otra filosa revelación: “Fue así toda su vida. (Guillermo) Coppola, lo dijo Tauro ayer en Infama, cruza de calles cuando la ve venir. Entonces fíjate, en vez de citar la Biblia, qué cosas decís”.

Ángel de Brito, conductor oficial de "LAM".

Hasta el momento, María Fernanda Callejón no contestó, pero la tensión sigue latente entre Ángel de Brito y la actriz, por lo cual, se espera que las internas entre ambos continúen durante la semana en curso.