Las primeras imágenes de Claudio Contardi al ser trasladado a la cárcel donde pasará su primera noche preso

Tras varios días de declaraciones, finalmente el juicio de Julieta Prandi a su ex marido por abuso sexual tuvo su sentencia. La Justicia emitió el fallo a favor de la actriz y condenó a 19 años de prisión a Claudio Contardi. En un mediodía caótico, el acusado fue esposado inmediatamente después de recibir la orden judicial y trasladado para pasar la primera noche preso.

Minutos después del fallo, se conocieron las primeras imágenes de Claudio Contardi detenido y dónde pasará su primera noche preso. Tras años de denuncias y un juicio intenso, finalmente, el ex de Julieta Prandi recibió una condena y será trasladado a una cárcel bonaerense.

Este 13 de agosto, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de Zárate-Campana condenó a Claudio Contardi por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado. La detención fue inmediata y, según trascendió, permanecerá en la Alcaidía Departamental de Campana, donde permanecerá bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta que sea trasladado a la cárcel.

Al momento de la sentencia, Contardi estuvo presente en la sala del Tribunal, donde hubo enojos y peleas y terminó echando a su abogado. Por su parte, Julieta Prandi, en cambio, siguió la lectura del veredicto en una sala contigua y a puertas cerradas, rodeada por sus familiares y su abogado. Tras escuchar la condena a 19 años de prisión de su ex marido, la actriz se descompensó y tuvo que ser asistida por el personal médico en el lugar.

Asimismo, tras la decisión de la Justicia, el abogado defensor de Contardi renunció a su cargo. El acusado salió de Tribunales esposado y rodeado de policías. Apenas minutos después de recibir la sentencia, fue introducido en un auto que lo trasladó a la Alcadía.