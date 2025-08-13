Último momento: el veredicto del juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi por abuso sexual

El juicio de Julieta Prandi contra su ex pareja, Claudio Contardi está en su etapa final. Este miércoles 13 de agosto en los tribunales de Campana se lee la sentencia. La fiscalía pidió una pena de 20 años y la querella, de 50 años. Minuto a minuto qué pasará con la causa y cuál será decisión de la Justicia.

Horas antes de afrontar la hora decisiva, Julieta Prandi se mostró confiada y acompañada por su pareja y su familia. Además, pidió que los jueces determinen una “sentencia ejemplificadora” contra su ex, Carlos Contardi, en la causa por abuso sexual y violencia de género.

Poco antes de conocer la decisión del tribunal, Prandi reconoció a A24 que está “con mucha ansiedad y mucha angustia” y que necesita “escuchar la sentencia”.

Por su parte, Contardi llegó unos 15 minutos antes de la hora prevista para la lectura de la sentencia, el acusado ingreso por una puerta trasera a los tribunales de Campana.

Juicio de Julieta Prandi: Confirmaron la sentencia a Claudio Contardi

Finalmente, la sentencia de la Justicia fue de 19 años de prisión para Claudio Contardi. El fallo se leyó en la sala de Tribunales de Campana sin la presencia de Julieta Prandi.

El cambio en el juicio de Julieta Prandi contra Claudio Contardi

En la audiencia correspondiente al 7 de agosto, Julieta Prandi realizó un pedido ante la Justicia, pero la respuesta no fue del todo favorable y puede que se inclinara más a favor de su expareja, Claudio Contardi. Esto según la información que maneja el equipo de América TV.

De acuerdo con el resumen informativo que ofreció el periodista Christian Balbo en el programa de “A la Tarde”, Julieta Prandi pidió prisión preventiva para su exmarido y papá de sus 2 hijos, pero en su lugar, la Justicia ordenó la prohibición de acercamiento entre ella y el acusado por abuso sexual con acceso carnal agravado.

El dictamen de la Justicia que no favorecería del todo a Julieta Prandi

“Información de último momento, prohibición de 300 metros entre Julieta Prandi y su exmarido. Lo acaba de imponer el Tribunal Oral N2 de Campana”, expresó el periodista frente a las cámaras de América TV.

Continuamente, Christian Balbo se refirió al pedido de Julieta Prandi: “No le dieron botón anti pánico, esto confirmado por la propia Julieta”. Asimismo, el también notero de América TV resumió: “Finalizó la jornada de hoy en materia de declaraciones testimoniales. Ya no hay más declaraciones testimoniales”.

En ese contexto, Balbo hizo hincapié en la contundente declaración de la actual pareja de la víctima: “La última declaración fue la de su pareja, Enmanuel Ortega, donde le solicitó al Tribunal que garantice la seguridad de Julieta Prandi, que están frente a un criminal”.

Además, el periodista de América TV explicó: “La querella solicitó la inmediata prisión preventiva del imputado, pero lo cierto es que en esa situación se dio un cuarto intermedio y al regreso de ese cuarto intermedio lo que se impuso fue: denegar la prisión preventiva de Contardi, pero sí imponer una prohibición de acercamiento de 300 metros exceptuando el día de la audiencia de mañana”.

Luego, Balbo indicó que las próximas horas serán cruciales tanto para Julieta Prandi como para Claudio Contardi: “Mañana si van a estar cerca, donde vamos a escuchar los alegatos. Luego vendrá el veredicto donde decidirán si es culpable o inocente. Y luego la sentencia”.

Por último, desde América TV destacaron que Julieta Prandi presentó múltiples testigos y pericias, mientras que Claudio solo llevó a un testigo con una defensa frágil.