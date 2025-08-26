¿Palito para Young Miko? La fuerte confesión de Tini Stoessel sobre su última relación: “No me gustó...”

En los últimos meses, Tini Stoessel no solo estuvo en el centro de la escena por su música y su regreso a la ficción, sino también por los rumores de su vida sentimental. Ahora, la cantante y actriz abrió su corazón en el podcast Se Regalan Dudas, donde compartió una charla profunda sobre el amor y las relaciones.

En el episodio 586, que llevó el título Aprender a encontrarse y lo que nos enseña el amor, la artista sorprendió al sincerarse sobre cómo vivió su última experiencia amorosa y qué huella le dejó.

La charla íntima entre Tini Stoessel y Jorge López

Su compañero en Quebranto, Jorge López, fue quien disparó el tema con una reflexión: “El amor siempre no es eterno, ¿sabés? No es para toda la vida. A mí me genera desesperanza en algún momento”.

Tini, sin dudar, tomó la posta y reveló: “Quizás la versión que yo, la última que me quedó en idea, ¿eh? La última que me quedó de cuando yo me enamoré, esa versión a mí no me gustó de mí mismo”. Sus palabras no pasaron inadvertidas, ya que muchos fanáticos lo interpretaron como una indirecta a su relación más reciente.

La artista agregó que, a veces, el trabajo funciona como excusa para no enfrentar lo que realmente duele: “Si lo del laburo es una excusa, es como una ventana a algo que vos realmente… pobre, aparte lo ponés como excusa del laburo, que es un amor. Y decir, no, en realidad es por el laburo y no es tanto por eso”.

El comentario de Tini se dio en un contexto donde las redes sociales no tardaron en vincular sus palabras con Young Miko, con quien fue relacionada meses atrás. Aunque nunca confirmó ni desmintió ese vínculo, la intérprete de Cupido dejó entrever que su última relación no la hizo sentir en paz con ella misma.

Por su parte, Jorge López se identificó con la idea de huir cuando aparece la oportunidad de enamorarse: “Siempre que me viene una oportunidad o que estoy a punto de enamorarme, huyo, huyo. No sé por qué todavía no lo resuelvo”.