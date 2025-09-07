La inesperada aparición de Tini Stoessel con De Paul en el show de Lali Espósito que enloqueció a los fans: “No puedo creer”

Lali Espósito está en su mejor momento profesional y personal. La artista está de gira con “no vayas a atender cuando el demonio llama” y este fin de semana tiene dos shows en el Estadio Vélez que se suman a los dos que hizo en mayo. Además, de su presencia como jurado de La Voz Argentina 2025, en donde la rompe con su team y devoluciones.

Durante años, se acrecentó los rumores de que Tini y Lali tienen una mala relación y hasta la consideran enemigas, de hecho el fandom de cada una se enfrenta y pelean en redes sociales. No obstante, entre las artistas no hubo declaraciones ni enfrentamientos.

Tini Stoessel y Lali Espósito

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya no se esconden y cada vez se muestran más juntos en público. El futbolista, que está en el país por las eliminatorias sudamericanas, aprovechó su sábado libre para salir con su novia y mostrarse públicamente, a pesar de no confirmar oficialmente su reconciliación.

El gesto de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul con Lali Espósito

La pareja fue vista en el Estadio Vélez en el tercer show de Lali Espósito y su presencia causó furor entre los fans de ambas artistas que comenzaron a los gritos al ver a la ex Violetta.

De Paul y Tini viene de meses de apostar por la pareja con mudanzas por varios países. De su reconciliación en Madrid a reinstalarse y adecuarse a la vida de Miami cuando el futbolista firmó con el Inter de Miami, y ahora de paseo por Buenos Aires.

En el video que se volvió viral, se ve a Tini saltando y gritando las canciones de su colega, mientras De Paul a su lado disfruta del show. Las imágenes no tardaron en circular por redes sociales y recibieron comentarios de euforia de los fanáticos de las artistas.

“No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”; “Y con De Paul, madres las amo”; “Amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”; “Aguante Tini”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en redes sociales los fans de las cantantes.