El desopilante comentario de Lali Espósito para Soledad Pastorutti en La Voz Argentina: “¿Qué China?”.

La Voz Argentina estuvo en el centro de la atención mediática en las últimas horas debido a la polémica que surgió entre los coaches y un participante. Todo ocurrió cuando Pablo Cuello subió al escenario para intentar continuar en la competencia.

Pablo Cuello.

Tras su presentación, el joven recibió numerosos elogios de los coaches, pero la controversia se desató cuando le preguntaron acerca de cómo era su vida como tucumano en Buenos Aires y qué era lo que más extrañaba de su ciudad.

El incómodo episodio que vivió un participante con los coaches en La Voz Argentina

Con sinceridad, Pablo confesó que extraña los grandes paisajes, ya que no está acostumbrado a la vida de ciudad. Sin embargo, La Sole decidió ir más allá y lanzó un comentario que muchos usuarios en redes consideraron fuera de lugar: “¿Y a la china no la extrañas?”.

Confundida, Lali intervino y preguntó: “¿Qué China? ¿De qué hablan?”. Pablo se quedó tan desconcertado como Espósito, mostrándose algo incómodo. La Sole aclaró rápidamente que se refería a alguna posible novia que el participante podría tener.

Fue en ese instante cuando Pablo captó la indirecta y respondió: “¡Ah! No, no. Yo estoy soltero”. La confesión del participante desató la euforia del público, dado que se trata de uno de los favoritos del reality.

Luego, Nicolás Occhiato se sumó a la conversación y le preguntó a Pablo si mantenía algún vínculo amoroso en Buenos Aires, ya que había revelado que en Tucumán nadie lo esperaba. El joven fue claro al respecto y aseguró que no está en ninguna relación.

El desopilante error de Nico Occhiato en La Voz Argentina 2025 que se volvió viral

El incómodo y divertido intercambio entre los coaches y Pablo en La Voz Argentina no solo dejó en evidencia la espontaneidad del participante, sino que también generó un momento memorable que mantuvo al público expectante y conectado con cada detalle del reality.