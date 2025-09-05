El incómodo cruce de Lali Espósito con una fan que se hizo viral: “Está tratando de tapar...”

La relación entre Lali Espósito y su público siempre fue cercana. La artista suele mostrarse cálida y predispuesta a compartir tiempo con quienes la esperan en cada show o en la calle. Sin embargo, en las últimas horas un video que se viralizó en Twitter abrió la polémica por un gesto que algunos consideraron justo y otros, innecesario.

En las imágenes, Lali aparece al volante de su auto mientras un grupo de seguidoras, en su mayoría adolescentes, la rodea con celulares y hojas para firmar. Todo transcurría en calma: la cantante sonreía, charlaba y hasta se detenía a saludar con paciencia. Pero el clima cambió cuando una fan fue más allá de los límites.

La joven metió la mano dentro del vehículo con el objetivo de sacarse una selfie junto a la artista. En ese momento, Lali reaccionó firme pero sin perder la calma: “De afuera, de afuera”, se la escucha decir mientras aparta el brazo de la chica. Luego, la seguidora intentó que Lali tomara su celular para sacarse la foto ella misma, pero la cantante se negó. Finalmente, la fan consiguió retratar el momento por su cuenta.

La cantante le puso límites a sus fans.

Los comentarios sobre el incómodo momento de Lali Espósito y su fan

El video no tardó en multiplicarse en redes sociales y en Twitter lo acompañaron con una frase que encendió la polémica: “Lali diciendo ‘desde afuera’, dios, ¿cómo se le van a meter al auto? wtf”.

El tweet que se viralizó.

A partir de ahí, los comentarios se dividieron. “Un poco de amor para tus fans... qué poca humildad ahí”, escribió un usuario, mientras otro salió en su defensa: “Actuó bien en todo momento, se le metía al auto, o sea wtf, un poco de espacio aunque sea”. Otros eligieron el costado irónico y apuntaron al vehículo de la artista: “El Audi no es muy nac & pop” o “Me parece a mí o está tratando de tapar el logo del volante”.