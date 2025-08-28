¿Se casa con Pedro Rosemblat? el detalle en la foto de Lali Espósito que despertó los rumores: “No puedo contar...”

Lali Espósito y Pedro Rosemblat forman una de las parejas más populares del entretenimiento nacional. La artista y el comunicador llevan dos años juntos y no dudan en apoyarse públicamente en cada proyecto laboral y personal de cada uno.

No hay dudas, de que Lali es la ídola pop del país que comenzó su carrera siendo una niña de la mano de Cris Morena, desde entonces alcanzó un éxito internacional con sus papeles en la actuación y con su música.

A pesar de que la pareja es muy meticulosa con publicar su vida privada, cada tanto aparecen juntos o se dejan comentarios en redes sociales que desata la locura de los fanáticos.

Lali cumplió 33 años y se sacó románticas fotos con Pedro Rosemblat (Foto: Instagram de Lali Espósito)

El reciente anuncio del compromiso de Taylor Swift con Travis Kelce causó euforia en el mundo y los programas argentinos no quedaron afuera. Anita Espósito, la hermana de la artista, se preguntó al aire de Patria y Familia (Luzu TV): “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”.

Las íntimas fotos de Lali Espósito con Pedro Rosemblat.

El detalle en una foto de Lali Espósito que encendió los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Los seguidores de la ídola pop comenzaron a especular sobre las palabras de la hermana de Lali y el posible compromiso entre la cantante y el conductor de Gelatina.

Asimismo, el atelier Iara Alta Costura compartió una foto de Lali con el dueño, Mario Vidal, y un vestido de novia de fondo, lo que aumento las expectativas.

La foto que encendió los rumores de casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat

“No puedo contar nada, pero pasó Lali”, escribieron desde la cuenta del atelier son revelar más información.

De todas formas, Lali había señalado en una entrevista que no hablan de casamiento con Pedro Rosemblat, más allá de estar conviviendo hace un año.

Sin embargo, los fanáticos no pierden las esperanzas de ver a Lali dar el sí junto a Pedro y celebrar con todo el casamiento. Por ahora, Anita encendió los rumores de una posible boda entre la artista y el comunicador que crece cada vez más.