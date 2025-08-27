De diamantes y diseñado por Travis Kelce: cuánto cuesta el lujoso anillo de compromiso de Taylor Swift

Taylor Swift es una de las artistas estadounidense más populares en el mundo. Estuvo en Argentina por primera vez en 2023 y su presencia revolucionó el país con sus tres shows en River Plate. La famosa está en el foco de las noticias tras anunciar que se comprometió con su novio Travis Kelce.

Se supo el día en el que terminará la relación de la cantante y su novio.

El 26 de agosto quedará por siempre en la memoria de todas las swifties del mundo, ya que su ídola se va a casar con el deportista de élite. La pareja vive su romance desde 2023 y desde que hicieron pública su relación se muestran enamorados y acompañándose en giras, trabajo y eventos.

El deportista de la liga de fútbol americano le pidió casamiento a Taylor Swift y es sin dudas el evento del año. La noticia recorrió el mundo y la publicación tuvo más de 30 millones de likes en el feliz anuncio.

¡Se casa Taylor Swift! Quién es Travis Kalce, el deportista que conquistó su corazón: así anunciaron su compromiso

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan“, escribieron Taylor y Travis en una publicación en conjunto. En las fotos, la pareja mostró el momento en que el deportista está de rodillas en medio de un jardín con flores de colores rosa y blanco. También, la cantante mostró su magnífico anillo de diamantes en primer plano.

El ala cerrada de los Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de la NFL por el Campeonato de la AFC contra los Bills de Buffalo, el domingo 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis)

Cómo es el anillo que usó Taylor Swift y qué precio tiene

La joya de compromiso de la cantante es digno de una estrella internacional como ella. El anillo fue diseñado por Travis junto al diseñador de joyas Kindred Lubeck.

A pesar del total hermetismo que mantiene el encargado de hacer la joya que luce Taylor en su dedo anular, el sitio especializado en novias Brides, habló con el experto en este tipo de piezas, Benjamín Khordipour.

“A Taylor Swift le propusieron matrimonio con un impresionante diamante antiguo de aproximadamente ocho quilates. Fue elaborado a mano en oro amarillo de 18 quilates”, contó el joyero.

“Estimamos que el precio de su anillo es de 550 000 dólares”, señaló el experto en joyas.

El nuevo paso que dará la pareja fue celebrado por millones de swifties que se emocionaron ante el gesto y amor de la cantante y el deportista.